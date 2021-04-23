На озере Смолино в Челябинске нашли пять точек сброса ливневых канализаций

Общественники организации «АнтиСМОГ» проверили водные объекты в Челябинске. Они выявили сбросы стоков ливневых канализацией на Первом озере и на озере Смолино.

Первым общественники обследовали Шершневское водохранилище. Они исследовали водоем с помощью тепловизионного оборудования и квадрокоптера. Никаких стоков там обнаружено не было.

Следующим объектом стало Первое озеро в Тракторозаводском районе. Челябинцы утверждают, что водоем находится в запущенном состоянии. Некоторые стоки расположены на общественных пляжах, рядом с жилыми домами.

«Из стоков идет очень неприятный запах и мутная вода зеленого цвета. Жители неоднократно обращались в администрацию района, но никаких действий предпринято не было. Также недалеко от озера, рядом с жилыми домами, расположен открытый колодец, который несет опасность для жителей. Помимо этого, ассенизаторские машины в него круглосуточно сливают канализационные отходы, куда они попадают, тоже неизвестно», - сообщили в общественной организации.

Активисты исследовали и памятник природы областного значения – озеро Смолино. Объект является водоемом рыбохозяйственного и культурно-бытового пользования.

«Обследование озера началось с жилого массива между автодорогой меридиан, больницей ЧТПЗ на пляже «Солнечный берег», а также жилыми кварталами на улицах Новороссийская, Машиностроителей. Было обнаружено пять точек сброса ливневых канализаций. На пляже «Солнечный берег» обнаружена труба большого диаметра, из которой стекает жидкость с резким неприятным запахом. По словам местных жителей, такая ситуация происходит круглогодично», - пояснили общественники.

По словам активистов, такое загрязнение ведет к уничтожению водных обитателей и нарушение экологических условий в водоемах. Общественники направили акты о нарушении природоохранного законодательства в надзорные органы.