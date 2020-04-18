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На озере Смолино в Челябинской области сегодня задержали браконьеров

Среда обитания
18.04.20 20:55

На озере Смолино в Челябинской области сегодня, 18-го апреля, в ходе совместного рейда Росрыболовства и рыбаков-любителей были задержаны двое браконьеров.

Об этом написал на своей странице в ВКонтакте член Общественной палаты РФ Олег Дубровин. Он сообщил, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела.

"В соответствии с статьей 9 Федерального закона 475-ФЗ "О любительском и спортивном лове" оборот жаберных сетей на территории Челябинской области запрещен. Огромное спасибо за системную работу в этом направлении Михаилу Акатьеву и Вячеславу Егорову, рыбакам любителям группы «LED MAN», ну и, безусловно, Владимиру Лосеву - руководителю отдела Росрыболовства в регионе и его коллегам", - отметил Олег Дубровин.

Общественник напомнил, что в соответствии с приказом Минсельхоза России от 22.10.2014 №402 (ред. от 03.04.2019) "Об утверждении правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна" для водных объектов рыбохозяйственного значения Челябинской области установлены запретные для добычи водных биоресурсов сроки.

Так, с 25 апреля по 5 июня нельзя ловить рыбу в Троицком и Южно-Уральском водохранилищах, озере Улагач; с 5 мая по 15 июня - в других водных объектах рыбохозяйственного значения области; в течение всего года - в реке Теча со всеми притоками и пойменными водными объектами. С 1 ноября по 10 декабря запрещена добыча сиговых видов рыб в озерах Тургояк, Увильды, Большой Кисегач.

Накануне рейда, 17-го апреля, состоялась встреча Олега Дубровина и Владимира Лосева, основной темой которой стала как раз борьба с браконьерством, рассказали в комитете рыболовства и рыбоводства Общественной палаты Челябинской области. На встрече было принято решение объединить усилия для проведения рейдов на водоемах Южного Урала. 

Участие в обсуждении также принимали старший государственный инспектор Росрыболовства Олег Шаповалов, председатель рабочей группы комитета по рыболовству и рыбоводству региональной ОП Михаил Акатьев, представитель рыболовной группы ВК «LED MAN» Александр Шуравин. 

Все стороны отметили необходимость планового, регулярного и масштабного ведения борьбы с браконьерами на водоемах Челябинской области с привлечением сил полиции и Росгвардии, а также при участии общественности и рыбаков-любителей (у последних с браконьерами принципиальные разногласия).

 

 

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