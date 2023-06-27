На перекрестке улиц Свободы и Труда в Челябинске «вырастут» холм и мраморные скульптуры

В Челябинске появится новое общественное пространство – ныне ничем не примечательная территория на пересечении улиц Труда и Свободы в Центральном районе преобразится до первого октября этого года.

Закупка на выполнение работ по благоустройству этого пространства размещена накануне, 26 сентября. Начальная (максимальная) цена аукциона составляет 45 миллионов 956 тысяч 710,07 рубля. Прием заявок от претендентов на получение муниципального контракта, заказчиком которого является администрация Центрального района, ведется до четвертого июля.

Благоустройство территории на пересечении Труда и Свободы будет проводиться в две очереди.

В первую очередь подрядчик осуществит устройство тротуара, дорожек и площадок с покрытием из гранитной плитки (плитка будет серая, светло-серая и розовая) и гранитной брусчатки на общей площади две тысячи 290 квадратных метров, а также дорожек из бетонных плит.

Также в первую очередь благоустройства входят работы по устройству основания искусственных холмов на площади 463 квадратных метра, площадки под выставку скульптур из мраморной крошки площадью 530 квадратных метров, спортивной площадки с бетонным покрытием площадью тысяча 40 «квадратов», подпорной стенки.

Вторая очередь благоустройства – это устройство тротуара, дорожек и площадок с гранитным плиточным покрытием на площади 235 квадратных метров.

Благоустройство общественного пространства предварят подготовительные, в том числе демонтажные, работы.

Кроме того, в настоящее время (и тоже до четвертого июля) ведется прием заявок от желающих получить другой муниципальный контракт, также касающийся этой территории, - на выполнение работ по устройству наружного освещения, видеонаблюдения и гирлянды «Белт Лайт».

Начальная цена аукциона составляет шесть миллионов 658 тысяч 031,71 рубля. Выполнить все предусмотренные контрактом работы подрядчик также должен будет – по заказу администрации Центрального района Челябинска – в срок до первого октября 2023 года.

Известно, что на новом общественном пространстве Челябинска будут установлены разнообразные малые архитектурные формы (в их числе такие МАФы, как скамья (в том числе круглая), лежак, теневой навес со скамьей).