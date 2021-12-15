На реке Юрюзань в середине декабря «выросли» ледяные цветы

На реке Юрюзань у границ национального парка «Зигальга» (Катав-Ивановский район, Челябинская область) в середине декабря «выросли» ледяные цветы.

Как поясняют в нацпарке, это уникальное «цветение» возникает только на тонком, свежем слое льда при большой разнице между температурами ледовой поверхности и воздуха.

«Как раз такие условия и сложились на днях, когда с небольшого минуса резко похолодало до почти 30-ти градусов мороза. Кстати, двух одинаковых ледяных цветов (как и двух одинаковых снежинок) не бывает. А еще это очень недолговечное зрелище – при нарастании толщины льда «цветы», которые в некоторых случаях могут достигать высоты в несколько сантиметров, исчезают», - рассказывают в НП «Зигальга».