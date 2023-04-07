На реконструкцию улицы Гранитной в Челябинске власти готовы потратить более полумиллиарда рублей

На реконструкцию улицы Гранитной в Ленинском районе Челябинска власти готовы потратить 530 миллионов 428 рублей – такова начальная (максимальная) цена аукциона, объявленного пятого апреля городским комитетом дорожного хозяйства.

Напомним, речь об участке Гранитной между Копейским шоссе и улицей Дзержинского. Заявки от претендентов на получение муниципального контракта принимаются до 13 апреля.

Проектная документация на реконструкцию участка (протяженностью 1337,42 метра) магистральной улицы районного значения разработана ООО «Челябинский институт генерального плана и транспорта».

Проезжая часть на преображенной Гранитной будет двухполосной, ширина полосы составит 3,25 - 3,5 метра. Тип дорожной одежды - капитальный, вид покрытия - асфальтобетон.

Предстоящая в этом году реконструкция Гранитной – это светофорное регулирование, дождевая канализация, наружное освещение, переустройство теплотрасс, защита и переустройство водоводов и канализации, переустройство кабельной канализации связи, переустройство и защита газопроводов.

Источник финансирования – бюджет Челябинска. Продлится реконструкция Гранитной до 2025 года.

Отметим, появление новой дороги станет логичным продолжением реконструкции улицы Агалакова (участка от Гагарина до Гранитной), начатой в прошлом году. Обе дороги ведут в жилой микрорайон, где много лет отсутствует полноценная дорожная и пешеходная инфраструктура.