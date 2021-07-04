На Солнце зарегистрирована крупнейшая вспышка

Крупнейшая вспышка на Солнце, с 2017 года, зарегистрирована в субботу, третьего июля, в 17 часов 30 минут по московскому времени. Это первая в этом цикле вспышка максимального класса X. Ничего не предвещало такого всплеска.

Как сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца (ФИАН), вспышка относилась к относительно редкому для таких событий импульсному типу, когда вспышечная энергия высвобождается почти мгновенно, в виде одного мощного взрыва короткой продолжительностью. Об этом свидетельствуют данные, поступившие с космических средств слежения.

Вспышка длилась около 16 минут: с 17 часов 18 минут до 17 часов 29 минут. Максимум – в 17 часов 29 минут. Вспышки других типов на Солнце могут продолжаться до нескольких часов.

Вспышка стала следствием очень резкого роста солнечной активности, начало которой отмечено третьего июля.

За прошедшие сутки Солнце произвело уже примерно 10 вспышек, в том числе крупнейшая вспышка уровня X, три вспышки уровня М (ниже уровня Х) и несколько слабых вспышек класса C.

«Предвестников этого роста не наблюдалось, и сам факт перехода Солнца из относительно спокойного в столь бурное состояние, да ещё и за такое короткое время, стал неожиданным и не прогнозировался, - отмечают в Лаборатории. - Причиной, несомненно, является быстрый рост избыточной энергии в солнечной атмосфере (это, собственно, причина всех солнечных вспышек)».

Специалисты отмечают, пока не понятно, какие события привели к такому росту солнечной активности. Этому мешает и место, где произошли вспышки, - на самом краю видимого солнечного диска. «Здесь, из-за эффектов проекции, практически невозможно разглядеть исходные процессы на поверхности Солнца, вызвавшие вспышку. Возможно, эта информация появится позже уже в результате более точных исследований», - уточнили в Лаборатории.

Специалисты отмечают, что от данной вспышки, вероятнее всего, пострадает (или уже пострадал) Меркурий, находящийся практически прямо напротив области солнечного взрыва. Также солнечный удар своим краем пройдётся по Юпитеру. Опасность негативного воздействия на Землю минимальна.

Всплеск солнечной активности должен закончиться в течение ближайших суток. «Область вспышек, находящаяся сейчас на краю диска, к этому времени должна будет уже почти полностью уйти на противоположную сторону Солнца из-за его вращения. После этого вспышки любой, даже рекордной мощности, уже не смогут не только воздействовать на Землю, но даже просто быть зарегистрированы околоземными аппаратами», - пояснили в Лаборатории.

ФОТО: лаборатория рентгеновской астрономии Солнца