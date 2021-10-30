29.10.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
29.10.2021
Тестовый запуск «сухого» фонтана в сквере на Академика Королева Челябинска прошел успешно
29.10.2021
Начальник УЖКХ Челябинска попросил понизить его в должности
29.10.2021
В Челябинске очередной трамвай сошел с рельсов
29.10.2021
В Челябинске ищут волонтеров на чемпионат России по боксу среди женщин
29.10.2021
Полицейские Челябинска снова начали «охоту» на бомжей
На Солнце зарегистрирован всплеск активности, ожидаются сильные магнитные бури
12.10.2021
На Земле регистрируется магнитная буря планетарного характера
11.10.2021
Южноуральцев предупреждают о магнитных бурях
27.09.2021
Южноуральцев предупреждают о магнитных бурях
14.05.2021
Зарегистрирована крупнейшая за два года магнитная буря
Как и чем еще убедить южноуральцев привиться?
29.10.2021
Кого и когда в Челябинской области будут отстранять от работы без прививки от ковида
28.10.2021
Как корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в начальника отряда женской колонии превратилась
27.10.2021
Получат ли QR-коды южноуральцы с антителами, переболевшие ковидом без ПЦР-подтверждения
26.10.2021
Ирина Гехт ответила на вопросы по новым ограничениям в Челябинской области
25.10.2021