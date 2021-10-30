На Солнце зарегистрирован всплеск активности, ожидаются сильные магнитные бури

На Солнце регистрируется самый крупный за последние годы всплеск активности. За 28 октября 2021 года зарегистрировано 14 вспышек, в том числе две вспышки класса M (сильные) и одна вспышка максимального класса X (особо сильная).

Как сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца (ФИАН), рост активности Солнца ожидался ещё 27 октября (зарегистрированы мощные выбросы магнитных полей и образование около 30 солнечных пятен), однако, его мощность и скорость оказались совершенно неожиданными.

«Чтобы оценить неординарность происходящего, можно заметить, что за последние четыре года, с 2018 года, на Солнце зарегистрировано всего две вспышки класса X, включая сегодняшнюю. Все остальные события имели более низкие баллы», - подчеркнули в Лаборатории.

Прогнозируется, что в результате вспышки будет нанесен сильный солнечный удар по Земле.

«Ожидается, что первый контакт магнитного поля Земли с плазмой, которая ещё накануне была частью солнечной атмосферы, произойдёт примерно в 10 утра по московскому времени 30 октября. Скорость облака составляет около 800 километров в секунду, и его удар по Земле должен запустить крупные магнитные бури планетарного масштаба», - предупреждают в Лаборатории.

В течение 1,5-2 суток будут почти непрерывные геомагнитные возмущения разной интенсивности. «По совокупности силы и продолжительности, магнитные бури станут крупнейшими за последние несколько лет», - отмечают в Лаборатории.

Если выбросы магнитного поля в сформировавшемся центре активности прекратятся, то накопленную на данный момент энергию Солнце сожжёт в течение суток, после чего активность вернётся к норме. В противном случае активность может продолжить нарастать. В любом случае, однако, вращение Солнца в настоящий момент уводит данный центр от Земли к западному краю Солнца. Даже в случае продолжения роста активности, к началу предстоящей недели данная область уйдёт так далеко, что почти утратит возможность влиять на Землю. В этом случае даже продолжающиеся крупные взрывы не приведут к новым событиям на Земле.

В Челябинске, по прогнозам, магнитные бури класса G2 (второй категории по пятибалльной шкале) начнутся в 12 часов 31 октября и продлятся по первое ноября. ФОТО: Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца