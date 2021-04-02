На Таганае проснулись муравьи

В национальном парке «Таганай» несмотря на внезапные зимние капризы проснулись муравьи. Это значит, что весна вступила в свои права.

Как сообщили в пресс-службе национального парка, пока обитатели оттаявших куполов кажутся медлительными и сонными, внутри этих многоэтажных хором жизнь кипит. Там идет генеральная уборка помещений, ремонт, ревизия кладовых и пополнение запасов.





Кстати, одна из задач вышедших на поверхность обитателей муравейника – набрать в себя как можно больше тепла. А потом, будто крохотная батарейка, нести его в нижние горизонты.

Добавим, по прогнозам синоптиков, в Челябинской области продолжится потепление. В субботу и воскресенье, будет по-прежнему также тепло. Температура воздуха прогреется до плюс десяти градусов.