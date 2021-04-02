На Таганае проснулись муравьи

02.04.2021
Южноуральцы в выходные смогут бесплатно сдать тест на ковид
02.04.2021
В «Лебедином озере» на челябинской сцене будет блистать японская Одетта
02.04.2021
Еженедельник ЧЦЗ «Заводские будни» - победитель областного конкурса на призы СПП в номинации «Лучшее корпоративное СМИ»
02.04.2021
«Все включено»: ГУФСИН приглашает на бесплатное обучение в ведомственные вузы
02.04.2021
Цены на авиабилеты в России выросли на 20%
02.04.2021
В России вторичка подорожала на 8%
01.04.2021
УФАС проверит нацпарк «Таганай»
04.03.2021
Южноуральцы могут приобрести открытку с видами Таганая
24.02.2021
«Лыжня за облака» на Таганае состоялась несмотря на сильный мороз
05.02.2021
Представители Башкирского заповедника переймут опыт специалистов Таганая
Прокуратура проверит информацию о двойном гражданстве Мительмана
01.04.2021
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
01.04.2021
Дума Челябинска инициирует проверку информации о двойном гражданстве депутата Мительмана
31.03.2021
ФАП в поселке Луговой Красноармейского района так и не начал принимать пациентов
31.03.2021
Челябинская область получит федеральную помощь на строительство больниц
31.03.2021