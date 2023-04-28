28.04.2023
На Таганае расцвел ядовитый цветок
28.04.2023
Все мемориалы и монументы воинской славы в Челябинской области будут взяты под круглосуточную охрану
28.04.2023
В Челябинске директор профессионально – педагогического института подозревается в получении взятки
28.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на 28 апреля (18+)
27.04.2023
В Челябинской области открыли первый участок исправительного центра на базе предприятия
27.04.2023
В Челябинске в связи с ремонтом улицы Рождественского ограничат движение троллейбусов
На Таганае расцвел ядовитый цветок
07.01.2023
Охрана «Таганая» составила ТОП самых странных нарушений
22.12.2022
На Таганае турист устроил дебош
13.10.2022
Маршрут на одну из вершин «Таганая» обозначали двухметровыми вешками
06.01.2021
В Златоусте задержан автобус с туристами из Челябинска под управлением бесправного водителя
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023
В 2023 году в Челябинской области проведут капремонт девяти загородных детских лагерей
26.04.2023
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023