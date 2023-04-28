На Таганае расцвел ядовитый цветок

В Национальном парке «Таганай» (Челябинская область) раньше обычного распустился волчеягодник, сообщили в официальном телеграмм-канале парка.

Неприметное в другие времена года, весной это растение с нежными розовыми цветками притягивает взгляд в лесу. Но рвать его и даже просто трогать не стоит, ведь у волчьего лыка ядовиты кора, листья, корень и даже аромат, вдыхая который запросто можно получить головную боль.

Волчеягодник также называют Волчеягодник смерте́льный, Во́лчник обыкновенный, Во́лчье лы́ко, или Во́лчьи я́годы, Плохо́вец, Пухля́к.

По одной из версий, именно за «агрессивность» этот кустик и получил своё название. А лыко – потому, что стебелёк у красивого цветка очень крепкий. В конце лета волчье лыко или волчеягодник вновь обратит на себя внимание ярко-красными блестящими ягодами.

Но не спешите собирать урожай, они тоже ядовиты. О крайней мере, для человека. А вот птицы едят их без всяких неприятных последствий. И до весны волчеягодник опять «растворяется» на общем лесном фоне.

У этого растения ядовито все - листья, цветки, плоды.