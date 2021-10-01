01.10.2021
На территории четырех городов Челябинской области объявлены НМУ
01.10.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
01.10.2021
Известный музыкальный критик презентует в Челябинске свою книгу
01.10.2021
В Челябинске пройдет Всероссийский форум инклюзивного творчества «Необыкновенные люди»
01.10.2021
Открытые мастер-класс пройдут в рамках фестиваля одного дня «Метаморфозы» в Челябинске
01.10.2021
Не проезжайте мимо: колония Копейска открыла выставку для садоводов
На территории четырех городов Челябинской области объявлены НМУ
22.09.2021
НМУ в шести городах Челябинской области продлены еще на двое суток, в одном – на сутки
21.09.2021
НМУ установились на территории шести городов Челябинской области
14.09.2021
В Челябинске и Карабаше продлены НМУ
13.09.2021
В Челябинске и Карабаше объявлены НМУ
Это «дичь»: челябинские «подземелья» выглядят все более устрашающе – глазам больно
30.09.2021
Бюджет Челябинской области увеличился на три миллиарда рублей
30.09.2021
Многодетная семья с учащимися от 18 до 23 лет получит льготу по транспортному налогу
29.09.2021
Бюджет Челябинской области пополнится еще на три миллиарда рублей
28.09.2021
Южноуральцы беспокоятся за лебедей, Виталий Безруков успокаивает неравнодушных
28.09.2021