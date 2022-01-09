На территории четырех городов Челябинской области объявлены НМУ

На территории четырех городов Челябинской области установились неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории Златоуста, Карабаша, Коркино и Челябинска режим «черного неба» объявлен с 19 часов девятого января до 19 часов десятого января.

На этот период отдельным предприятиям Челябинской области объявлено предупреждение о НМУ первой степени.

В период НМУ слабый ветер неблагоприятного направления, туман и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

«Такая вонь стояла сегодня на Кашириных-Чайковского, концентрация, аж глаза слезились, неужели всё так и будет, никакие суды и штрафы их не исправят?», - писала Светлана в группе «Вредные выбросы» ВКонтакте в субботу, за сутки до объявления НМУ.

«Что за запах? Проникает в квартиру с улицы, хоть все окна закрыты? Спать не даёт, голова разболелась...Советский район», - интересовалась Людмила минувшей ночью.

«На ЧМЗ ночью опять выкидывали что-то. Как там люди живут вообще???», - отмечает Наталья.

По данным Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха Челябинска, превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов. Выполнение обязательных мероприятий контролируют надзорные ведомства.

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии, на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-922-696-51-56, а также в экологическую приемную минэкологии: +7-906-890-96-70.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.