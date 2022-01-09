09.01.2022
Число случаев ковида в Челябинской области превысило 150 тысяч
09.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на 10 января (дополняется)
09.01.2022
На территории четырех городов Челябинской области объявлены НМУ
09.01.2022
В Челябинске прошел парад королевских корги
09.01.2022
В третий день рождественских святок посещают сирот
09.01.2022
Ограничение на движение общественного транспорта на М-5 в Челябинской области продлено
На территории четырех городов Челябинской области объявлены НМУ
05.01.2022
На территории шести городов Челябинской области установились НМУ
29.12.2021
Жители семи городов Челябинской области завершат год и начнут новый с НМУ
22.12.2021
В Карабаше установятся неблагоприятные метеоусловия
13.12.2021
НМУ продлены на территории трех городов Челябинской области
Где южноуральцам отдохнуть всей семьей в новогодние каникулы
02.01.2022
Календарь праздничных дней на 2022 год
30.12.2021
Мечты южноуральцев становятся реальностью: РМК продолжает реализацию социальных и благотворительных проектов
29.12.2021
История одного снеговика… родом из ИА «Урал-пресс-информ»
29.12.2021
В Коркино экс-начальник отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержан УФСБ
28.12.2021