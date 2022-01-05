05.01.2022
За сутки заболело ковидом 400 южноуральцев, выздоровело 417, скончалось 27
05.01.2022
В Одигитриевском монастыре Челябинска создали необычный Рождественский вертеп
05.01.2022
На территории шести городов Челябинской области установились НМУ
05.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на 5-7 января
03.01.2022
Челябинцы возмутились подорожанием проезда до Сельмаша
03.01.2022
Шестеро южноуральцев отдали мошенникам почти 3,5 миллиона рублей
На территории шести городов Челябинской области установились НМУ
29.12.2021
Жители семи городов Челябинской области завершат год и начнут новый с НМУ
22.12.2021
В Карабаше установятся неблагоприятные метеоусловия
13.12.2021
НМУ продлены на территории трех городов Челябинской области
09.12.2021
В шести городах Челябинской области на двое суток продлены НМУ
Календарь праздничных дней на 2022 год
30.12.2021
Мечты южноуральцев становятся реальностью: РМК продолжает реализацию социальных и благотворительных проектов
29.12.2021
История одного снеговика… родом из ИА «Урал-пресс-информ»
29.12.2021
В Коркино экс-начальник отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержан УФСБ
28.12.2021
«Китами» на набережной Миасса заинтересовалась прокуратура
28.12.2021