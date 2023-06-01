На улицах города Челябинска работает 145 единиц дорожной техники

Как сообщает официальный telegram-канал Комитета дорожного хозяйства города Челябинска сегодня, первого июня, на улицах города Челябинска работает 145 единиц техники. В уборке задействовано 558 дорожных рабочих.

Сегодня производится очистка дорожного покрытия, тротуаров, прилотковой части, остановок общественного транспорта, уборка мусора, ямочный ремонт и нанесение горизонтальной дорожной разметки. Ведется мойка и орошение проезжей части. Проводится кошение травы на газонах.

В плане работ на сегодня у челябинских дорожников - работы по содержанию и эксплуатации ливневой канализации. Обследование, ремонт, очистка сетей ливневой канализации: ул. Дзержинского; ул. Хрустальная; ул. Богдана Хмельницкого; ул. Сталеваров; ул. Дегтярева; Бродокалмакский тракт; Свердловский тракт; Краснопольский проспект; ул. Александра Шмакова; ул. Хариса Юсупова; ул. Рождественского.