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Фото: Челябинский зоопарк

На Южный Урал идет полярный студеный воздух

К территории Челябинской области подходит арктический циклон, который принесет снег, метели и трескучие морозы.

«К южным районам Уральского хребта приближается глубокий атлантический циклон. Седьмого и восьмого января в центральных и южных районах Уральского региона… прогнозируются осадки (снег, на юге с мокрым снегом), местами сильные, на юге гололедные явления, местами метели при порывах ветра 15-20 метро в секунду, в отдельных районах до 20-25 метров в секунду», - дает общий прогноз Гидрометцентр.

Циклон пополнит запасы снега в регионе и следом наступят крепкие морозы. Синоптики предупреждают, что в ближайшие несколько суток на Южном Урале установится аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов и более ниже климатической нормы

«Ожидается, что холодный антициклон удержит на Урале аномально морозную погоду в оставшиеся выходные дни и в начале первой рабочей недели 2023 года, то есть до конца первой десятидневки января», - рассказала главный синоптик ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галина Шепоренко.

Наиболее низкая температура предполагается 8-10 января: ночью минус 28-33 градуса, в отдельных районах - до минус 37 градусов, днем – минус 24-29 градусов.

Атмосферное давление пока значительно ниже нормы, но уже седьмого января оно начнет повышаться и к началу рабочей недели превысит нормативные значения на 10-15 единиц.

Высокий фон атмосферного давления и крепкие морозы формируют погоду спастического типа. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, прежде всего, гипертонией, атеросклерозом сосудов головного мозга, стенокардией, не исключены спастические реакции: головные боли, боли в области сердца, скачки артериального давления. При перепадах температуры (особенно при выходе из теплого помещения на мороз) возможны резкие спазмы сосудов, нарушение сердечного ритма, бронхоспазмы.

Жителям советуют в мороз не выходить на улицу голодными. «Не идите на улицу на голодный желудок – съешьте что-нибудь горячее, выпейте чашку чая или кофе. Организм должен тратить на обогрев энергию пищи, а не свою собственную», - дают совет в МЧС региона.

Обмороженную часть тела нельзя отогревать горячей водой и растирать снегом. Лучше всего обернуть ее в сухую тёплую материю (полотенце, шерстяной платок) и дать ей согреться.

Придя с мороза домой, нельзя сразу пить горячий чай и принимать горячий душ, ванну. При резкой смене температуры может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему и произойти гипертонический криз. Организм должен в течение 20-30 минут постепенно адаптироваться к комнатной температуре.

Водителям рекомендуют воздержаться от поездок на личном автотранспорте на дальние расстояния. Если поездка всё же необходима, в любом случае строго соблюдайте правила дорожного движения, а также правила личной безопасности.

В случае происшествий звоните по телефонам «101» или «112».

В случае возникновения нештатных ситуаций на региональных трассах звонить по телефону круглосуточной диспетчерской службы миндортранса (351) 237-88-92.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).

Автор: Любовь Юрина
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«Пчелы», «бабочки», «парашюты» нельзя запускать при сильном ветре: инструкция по фейерверкам от пожарных

30.12.2022 16:40

Сотрудники МЧС поздравили Ваню Фокина, спасенного при обрушении дома

30.12.2022 16:21

Предновогодняя прифронтовая Ясиноватая: сверяем часы с подшефным городом ДНР

30.12.2022 15:24

По факту убийства фермера в Кизильском районе возбуждено уголовное дело

30.12.2022 13:32

В Челябинской области 14 пар влюбленных поженятся в Новый год

30.12.2022 13:23

В Магнитогорске пройдет панихида по 39 погибшим при взрыве газа четыре года назад

30.12.2022 12:49

Современный центр лыжного спорта открылся у Карпова пруда в Челябинске

30.12.2022 12:30

Врачи клиники ЮУГМУ спасли пожилую челябинку с опухолью и заболеванием сердца