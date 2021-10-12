На Земле регистрируется магнитная буря планетарного характера

Магнитная буря общепланетарного характера, выделяющаяся на фоне относительно низкой общей активности, регистрируется с раннего утра 12 октября на Земле.

«Буря вызвана вхождением Земли при её движении по орбите в более быструю область солнечного ветра, который сейчас и раскачивает земное магнитной поле», - отмечают в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН.

По общепринятой классификации магнитная буря, происходящая на Земле 12 октября, относится к классу G2, то есть ко второй категории по пятибалльной шкале. Это означает, что у поверхности Земли амплитуда колебаний магнитного поля составляет от 100 до 200 нТл (нанотеслы), то есть примерно 0,5% от напряжённости магнитного поля планеты.

В Челябинске с пяти часов до восьми часов утра 12 октября зафиксирована магнитная буря уровня G1 (слабая), с восьми до 11 часов и с 14 до 17 часов - буря уровня G2 (умеренная). Магнитные бури продолжаются.

«Масштаб явления, охватывающий всю Землю, приводит к огромной общей энергии колебаний, которая частично передаётся в техносферу (в частности, преобразуется в избыточные токи электросетей), а также в биосферу. Полярные сияния при бурях уровня G2 и выше могут спускаться до широты 50-60 градусов. Также возможно ухудшение распространения высокочастотных радиоволн на высоких широтах», - отмечают в Лаборатории.

По прогнозу колебания магнитного поля продлятся около суток. К середине завтрашнего дня, 13 октября, магнитное поле Земли полностью стабилизируется.

ФОТО: Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, источник - НАСА.