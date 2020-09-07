Набережная реки Миасса вдоль «Мегаполиса» в Челябинске скоро будет принадлежать людям

В управление архитектуры Челябинска заявили, что в новом году набережная реки Миасс вдоль КРК «Мегаполис» изменится кардинальным образом. Специалисты решили сказать твердое «нет» хаотичной стоянке и автомобильному транзиту.

О грандиозных планах на 2021-й год сотрудники челябинского управления по архитектурно-градостроительному проектированию рассказали в своем телеграм-канале.

«Впервые за 20 лет мы сами создали проект для Челябинска - набережную вдоль «Мегаполиса». Сейчас эта территория служит хаотичной стоянкой и автомобильным транзитом. Мы же видим весь берег Миасса связанным в одно пространство и принадлежащим людям», - подчеркнули архитекторы-градостроители.

В управлении отметили, что это место не будет перегружено функциями, зато было придумано множество сценариев, в соответствии с которыми челябинцы и гости южноуральской столицы будут наслаждаться общением и прогулками вдоль реки.

«Посидеть за стойкой с видом на реку, растянуться на лежаках под деревьями… Встретиться шумной компанией и не мешать другим? Не проблема, мы и это продумали. Теперь можно будет назначить встречу «у кролика», чтобы не потеряться», - вот такое интригующее заявление сделали сегодня, седьмого сентября, челябинские архитекторы.

Что важно, собственник «Мегаполис» поддержал их идею убрать проезд и организовать велодорожку, совмещенную с техническим проездом для культурно-развлекательного комплекса.

Велодорожка будет обособлена от прогулочной зоны с помощью высадки зеленых насаждений, чтобы пешеходам и любителям крутить педали было одинаково комфортно проводить на набережной свой досуг.

Не забыли архитекторы и про выход к воде с набережной, отметив при этом, что на проектные изыскание и подсчет стоимости этого объекта нужно больше времени. Поэтому проектирование выхода к водам Миасса выделено в отдельный этап.

«Вы наверняка хотите задать вопросы. Для этого мы завели страничку в твитере - там удобно отслеживать каждый комментарий и отвечать. Приходите», - пригласили челябинцев архитекторы.