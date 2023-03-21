А началось все с Кронштадтской: челябинцы коллективно возмущаются «дырявыми» дорогами

Жительница Челябинска пожаловалась городским властям на «убитую» дорогу по улице Кронштадтской, опубликовав снимок «дырявой» проезжей части в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте.

Свое возмущение горожанка выразила очень бурно, объяснив переполняющие ее негативные эмоции коротко и просто: накипело.

«Живу здесь уже восемь лет, а дорогу ни разу не делали – от слова совсем. Каждый год одно и то же: грязь и одни дыры, как после бомбежки. Такая ситуация по всей улице Кронштадтской… Может, начнете уже что-то делать?!» - негодует Наталья.

Пост девушки нашел живой отклик в сердцах ее земляков: состояние дорог не удовлетворяет многих.

«Да весь город такой»;

«Кронштадтская вся такая, начиная от Энергетиков и заканчивая Масленикова»;

«Я вот возле этого дома в январе сломала ногу, лежала в больнице, делали операцию. Уже два месяца на диване лежу. Никому ничего не надо»;

«Абсолютно поддерживаю! Одна из самых убитых улиц Ленинского района! На данной улице расположены школа и больница, куда везут в том числе больных, которым требуется экстренная помощь, а водитель скорой вынужден снижать скорость до минимума!»;

«Гранитная точно такая»;

«Да в центре такие же! Смирных, Витебская, Татьяничева, Образцова и так далее!»;

«Энгельса и Энтузиастов не лучше!»;

«Во всем городе снег сошел вместе с асфальтом. Ежегодная весенняя традиция. А летом начнут в лужи и дожди делать ремонт. Классика»;

«На Болейко так же»;

«Братская не лучше»;

«Да все улицы города в ужасном состоянии. Хоть я и не дорожник, но понимаю, что нарушены все технологии»;

«Вы не видели двор по улице Гражданской, 4-А. Там вообще, как после бомбежки. Пять лет обращаемся за помощью. Бесполезно» - вот такие комментарии оставляют жители Челябинска в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте.

Челябинцы, уставшие от «дырявого» асфальта, предлагают чиновникам прогуляться по Кронштадтской пешком или – что, по их мнению, еще эффективнее – прокатиться по этой улице на деревянной телеге, чтобы как можно лучше прочувствовать все «прелести» неровного покрытия.

Агентство «Урал-пресс-информ» запросило информацию о планах городских властей относительно Кронштадтской, удручающее состояние которой и неудобства, что приходится терпеть в связи с ямами на проезжей части, изрядно утомили ленинцев.