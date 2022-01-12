Накануне выходных в Челябинской области немного потеплеет

В настоящее время по территории Челябинской области проходит очаг повышенного атмосферного давления. В регионе установилась морозная погода со слабым ветром и без существенных осадков.

По данным Челябинского Гидрометеоцентра, минувшей ночью температура воздуха по области была минус 14-23 градуса, в низинах – до минус 29 градусов. В ночь на четверг, 13 января, синоптики прогнозируют минус 25-30 градусов, на крайнем западе и крайнем юге – до минус 20 градусов. В ночь на пятницу – минус 17-22 градуса, в низинах – до минус 26 градусов. Ночь на субботу будет уже менее морозной - минус 11-16 градусов.

По прогнозам Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в конце рабочей недели и в предстоящие выходные дни, 15 и 16 января, температура воздуха повысится и будет днем минус 6-11 градусов, что на 4-6 градусов выше нормы. Вероятны снегопады, порывистый ветер при прохождении западного циклона.

«В первой половине следующей недели движение через Урал атмосферных фронтов обусловит колебание температуры: от умеренного мороза в первые дни недели (минус 17 -22 градуса) до относительно слабого минуса в середине недели (минус 5-8 градусов)», - отмечают в УГМС.

Первые десять дней года принесли на Урал много снега. Наиболее морозной была ночь шестого января: минус 25,-30 градусов, местами минус 31-36 градус. Наиболее теплая погода наблюдалась днем восьмого января: на Южном Урале потеплело до плюс 1-2 градусов.