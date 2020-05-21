Наталья Котова назвала озеленение Челябинска беспрецедентным

Глава Челябинска Наталья Котова назвала работы по озеленению, начавшиеся в областном центре в этом году при поддержке губернатора Алексея Текслера, беспрецедентными.

Она сообщила, что только администрация города в 2020-м году высадит две с половиной тысячи деревьев-крупномеров и 30 тысяч кустарников на 26-ти улицах мегаполиса. Добавят Челябинску зелени и администрации районов.

Сегодня, 21-го мая, градоначальница побывала в разных районах Челябинска, чтобы лично оценить ход работ по высадке зеленых насаждений. Впечатлениями об увиденном Наталья Котова поделилась на своей странице в Инстаграм.

"Сегодня посмотрела, как идут работы в разных точках города. В Тракторозаводском районе в парке имени Терешковой на днях высажены 75 рябин и 75 пирамидальных тополей - деревьев, с которых не летит пух. На улице Курчатова, на месте, где еще недавно находилась большая несанкционированная парковка, теперь красуются 45 взрослых четырехметровых елей", - рассказала Наталья Котова.

Побывала мэр Челябинска и на площади Ярославского перед театром оперы и балета имени Глинки, где высажены десятки канадских кленов и яблонь, а по периметру растет новый кустарник.

"На проспекте Ленина полным ходом идут масштабные работы по высадке новых деревьев и кустарников. Здесь мы приняли решение уже в ближайшее время начать увеличивать площадь газонов, чтобы деревья не росли в маленьких островках земли среди асфальта и бетона. Лишнюю тротуарную плитку вдоль парковочных карманов тоже будем менять на зеленый газон", - отметила Наталья Котова.

Глава города пообещала челябинцам, что уже в июне в столице Южного Урала начнется массовая высадка красивых цветов-многолетников на клумбах и газонах.

Она подчеркнула, что уход за деревьями и контроль за их приживаемостью теперь прописаны в контрактах на высадку - за сохранность зеленых насаждений будут отвечать подрядные организации.

Пост градоначальницы активно комментируют горожане. Наталью Петровну благодарят за проделанную работу, отмечают улучшийся облик Челябинска, говорят о важности правильного ухода, своевременного и регулярного полива, чтобы не получилось, как "возле оперного театра, где садят саженцы уже не первый год, но за ними не ухаживают, они гибнут, а на следующий год совершаются те же самые ошибки".

Не молчат и скептики.

"Судя по всему идет такая же беспрецендентная вырубка, чтобы реализовать беспрецендентную высадку. Кто кого бесперепрецендентит", - пишет пользователь olnikdv.

"Популистское заявление на фоне того, что 400 с лишним реликтовых сосен готовы вырубить под строительство корпуса больницы, но что-то мне кажется, вырубят гораааздо больше", - предполагает aleks_0005.

"Жаль, цветов на проспекте Ленина не увидим . В прошлом году этот великолепный цветочный ковер радовал всех . Деревья на разделительной полосе считаю неправильным решением. Вспомним мэра Тарасова Вячеслава Михайловича, любителя фонтанов, было красиво, однако средств на их содержания в бюджете в последующие годы не нашлось , точно так будет с деревьями. Вырастут, будут закрывать обзор дороги, по осени листья и яблоки будут валяться там же", - считает chaykovairina.

Под постом об озеленении челябинцы оставляют и комментарии не по теме, но на злобу дня:

"Интересно, Вас не смущают эти серые заборы у ЮУрГУ??? Где наш хваленый архитектор?;

"Здравствуйте. Можете что-нибуть сделать с трамвайными рельсами на перекрестках? Почти по всему городу они торчат так, что поток практически останавливается, чтобы переехать их. Или у нас в городе таких подрядчиков не найти, кто может нормально делать?"

Также горожане дают советы, например, просят Наталью Котову озеленить участок улицы Цвиллинга напротив ТРК "Куба" в центре города. Зелени там действительно не хватает.