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Наталья Котова поручила подравнять кустарники на центральных улицах Челябинска

Среда обитания
Сегодня, 16:52
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Автор: 
Евгения Александрова

Глава Челябинска Наталья Котова поручила подравнять кустарники на центральных улицах города. По словам мэра, зеленые насаждения растут неравномерно.

В частности, градоначальница обратила внимание своего заместителя по дорожному хозяйству и транспорту Максима Куляшову на разделительную полосу по проспекту Ленина.

«Посмотрите там, где кустарники предыдущих лет «сидят», и наши. Те, что посажены несколько лет назад, выросли неравномерно. Выравняйте всё, чтобы одинаково было», - сказала Наталья Котова на аппаратном совещании в понедельник, седьмого сентября.

Максим Куляшов доложил своему руководителю, что за прошедшую неделю в рамках программы озеленения в Челябинске было высажено около 120-ти деревьев. Это 82 рябины, 16 яблонь и 20 пирамидальных тополей.

Новые зеленые насаждения появились на улицах Свободы, Труда, Чичерина и на Свердловском проспекте, где два десятка молодых тополей «выросли» буквально вчера, шестого сентября (на участке от улицы Островского до проспекта Победы).

По его словам, также на прошлой неделе на проспекте Ленина уложили почти две тысячи квадратных метров рулонного газона.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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