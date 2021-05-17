Наталья Котова распорядилась привести в порядок челябинские кладбища

Глава Челябинска Наталья Котова распорядилась как можно скорее привести в порядок городские кладбища, оказавшиеся заваленными мусором после Родительского дня (в этом году Радоница, день особого поминовения усопших, пришлась на 11-е мая).

Соответствующее поручение – организовать вывоз мусора с челябинских кладбищ – градоначальница дала сегодня, 17-го мая, на аппаратном совещании в мэрии своему заместителю по городскому хозяйству Александру Астахову.

Он доложил, что порядок будет полностью наведен в течение одной-двух недель.