Неделя для южноуральцев завершается сильной магнитной бурей

Текущая неделя завершается сильной магнитной бурей и геомагнитными возмущениями, в том числе и на территории Челябинской области, сообщили в Gismeteo и Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По данным Лаборатории, за последние сутки произошли три магнитные бури (уровень G1, Кр=5). Первая произошла с 14 до 17 часов в субботу, затем ее активность немного снизилась и в ночные часы вновь начала повышаться. Две магнитные бури произошли с двух до пяти часов ночи и с пяти до восьми часов утра воскресенья.

По данным лаборатории, возмущенная магнитосфера сохранится до вечера воскресенья.

По прогнозам Gismeteo, небольшие геомагнитные возмущения вероятны до утра понедельника, четвертого сентября.

В такие периоды у людей с патологиями сердечно-сосудистой системы возможно повышение артериального давления, ухудшение кровообращения, головная боль, учащенное сердцебиение.

Негативное влияние могут ощутить и те, кто страдает хроническими или скрыто протекающими инфекционными заболеваниями. Также повышается вероятность неприятных последствий магнитной бури при переутомлении, нарушении режима труда и отдыха. Даже вполне здоровые люди могут испытывать вялость и повышенную утомляемость.

По возможности, в дни магнитных бурь необходимо немного снизить нагрузку на организм, не злоупотреблять сигаретами и алкоголем.