03.09.2023
Третьего сентября Челябинской епархии исполнилось 105 лет
02.09.2023
В Челябинской области в этом году досрочно вышли на пенсию 994 многодетные мамы
02.09.2023
Гостем «Шоу Воли» на ТНТ стал уроженец Челябинска Александр Жаров
02.09.2023
Мэрия Челябинска сообщила о переезде боксеров «Алмаза» в новое помещение
02.09.2023
Студенты Высшей школы сервиса провели для детей Миасса открытый урок в «Солнечной долине»
02.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 2 и 3 сентября (18+)
Неделя для южноуральцев завершается сильной магнитной бурей
В Челябинск вышли на линию первые 10 троллейбусов местного производства
01.09.2023
В Челябинской области у более 800 тысяч обучающихся начался новый учебный год
01.09.2023
Циклон может испортить День знаний в Челябинской области
31.08.2023
Челябинский цирк откроют не раньше конца 2025 года при условии выделения финансирования
31.08.2023
Какие изменения ожидают школьников в новом учебном году
30.08.2023