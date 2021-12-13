13.12.2021
НМУ продлены на территории трех городов Челябинской области
13.12.2021
Начальник ЮУЖД Игорь Рязанов: системная работа и конструктивный диалог с грузоотправителями стали основой для повышения эффективности перевозок в 2021 году
13.12.2021
Анонсы событий и мероприятий на 14 декабря
13.12.2021
ВТБ: в следующем году три четверти вкладов в России будет открываться дистанционно
13.12.2021
Старинным домам Златоуста вернут былые красоту и величие
13.12.2021
Вулкан на острове Ла Пальма скоро завершит извержение, считают ученые
НМУ продлены на территории трех городов Челябинской области
09.12.2021
В шести городах Челябинской области на двое суток продлены НМУ
07.12.2021
В семи городах Челябинской области объявлены НМУ
29.11.2021
В четырех городах Челябинской области установились НМУ
02.11.2021
НМУ установились на территории трех городов Челябинской области
В 2022 году полис ОМС перейдет в цифровой формат
10.12.2021
Подрядчик установил на пути к школе Чурилово полимерные конструкции взамен украденных ливневых решеток из металла
09.12.2021
В Челябинской области непривитых не отстранят от работы, но при одном условии
08.12.2021
Объявившая голодовку челябинка в погонах будет решать свой квартирный вопрос через суд
07.12.2021
Юрий Борисов: Челябинская область лучше других регионов выходит из кризисной ситуации, связанной с пандемией
06.12.2021