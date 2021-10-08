08.10.2021
На открытии 102-го сезона «Омнибус» сыграл «Ход конём»
08.10.2021
В Челябинске отправили в колонию брачного афериста
08.10.2021
В выходные южноуральцы могут поставить бесплатно прививку от ковида
08.10.2021
В России могут провести «репетицию» отключения Интернета
08.10.2021
Эксперты Мегафона: на связи с Челябинском свыше 100 стран
08.10.2021
Челябинских бизнесвумен позвали на “В бизнес на шпильках”
НМУ сохранятся на выходные в шести городах Челябинской области
23.09.2021
Жители Челябинска жалуются на запах гари и ухудшение самочувствия
08.09.2021
Минэкологии предложило властям Кунашакского района расторгнуть договор с предприятием, загрязняющим Течу
07.09.2021
Канализационный «привет»: в многострадальных Курладах обнаружена свежая органика без обработки
01.09.2021
РМК расширяет водоохранную деятельность на территориях присутствия
Кто в Челябинской области получит QR-код, когда и на какой срок
07.10.2021
Владимиру Путину рассказали о Челябинской свалке
06.10.2021
В воскресенье впервые широко отметят Собор святых Челябинской митрополии
05.10.2021
В Челябинск прибыли мощи святых, связанных с исцелениями
05.10.2021
Массовые мероприятия в Челябинской области можно будет посещать только с QR-кодом
04.10.2021