28.08.2021
С первого сентября 2021 года в Челябинской области стартует «гаражная амнистия»
28.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
28.08.2021
НМУ в Челябинске продлятся до вечера субботы
28.08.2021
Горняки РМК добыли почти 42 миллиона тонн руды за шесть месяцев 2021 года
28.08.2021
ВТБ Мобайл раскрыл данные по заблокированным звонкам мошенников
27.08.2021
Полицейские Челябинской области взяли подростков под пристальное наблюдение
НМУ в Челябинске продлятся до вечера субботы
27.08.2021
НМУ сохранятся в Челябинске и Магнитогорске до вечера пятницы
26.08.2021
НМУ в Челябинской области продлены еще на сутки
23.08.2021
НМУ в Челябинской области сохранятся еще двое суток
20.08.2021
НМУ сохранятся в семи городах Челябинской области на выходные и понедельник
Порядка 1,5 тысячи южноуральцев заразились коронавирусом после вакцинации
27.08.2021
Власти Челябинска изымают у собственников заброшенные стройки
26.08.2021
Новая жизнь дома Покровских и мемуары доктора Загорского: исторический музей сделал два потрясающих подарка Челябинску
25.08.2021
Сюрприз для челябинских водителей: на Комсомольском проспекте появились новые дорожные знаки
24.08.2021
В Челябинске на участке Комсомольского проспекта появился разделительный газон
23.08.2021