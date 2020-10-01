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НМУ в семи городах Челябинской области продлены еще на сутки

Среда обитания
Сегодня, 22:08
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Автор: 
Любовь Юрина

На территории семи муниципальных образований Челябинской области продлены еще на сутки неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в Челябинске, Аше, Златоусте, Сатке, Коркино и Магнитогорске НМУ первой степени продлены до 19 часов пятницы, второго октября. В Карабаше с 19 часов 29 сентября по 19 часов второго октября установились НМУ второй степени.

В Магнитогорске режим «черного неба» был объявлен с 19 часов 25 сентября, в остальных – с 19 часов 24 сентября.

В этот период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора (8-800-100-26-73 и 8-800-100-00-04), в ЕДДС (112), Росприроднадзор (8-908-094-00-64) и в круглосуточную экологическую приемную минэкологии (8-906-890-96-70).

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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