Ночь на среду в Челябинской области будет холодной, день – теплым

В среду, 21 апреля, в Челябинской области ожидается малооблачная погода, без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – минус 2-4 градуса, по области – минус 2-7 градусов, в низинах – до минус 12 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 13-15 градусов. По области – плюс 13-18 градусов.

Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 752 миллиметра ртутного столба, ночью оно понизится до 751 миллиметра ртутного столба, днем повысится до 753 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 5 часов 32 минуты, заход - в 20 часов 13 минут. Долгота светового дня – 14 часов 40 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Родион Ледолом.

В народе святой Родион известен под именем Ледолома, потому что в это время активно ломается и тает лед. За ним наблюдают и делают определенные прогнозы на будущее. Например, считается, что если лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды. Говорили также, что в этот день солнце встречается с месяцем. Осенью, при первых морозах, два светила расходятся в разные стороны: одно на восток, другое на запад, — и больше не видятся до самой весны.

Именины в этот день: Иван, Мария, Родион, Сергей.