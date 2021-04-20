Ночь на среду в Челябинской области будет холодной, день – теплым

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20.04.2021

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В Челябинской области, где из-за подтопления произошел провал грунта по автодороге Первуха - Месе
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20.04.2021

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На территории Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Коронавирус
20.04.2021

В Челябинской области сохраняются режим повышенной готовности и ряд ограничений
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Экология
Экология
20.04.2021

В семи городах Челябинской области объявлен режим «черного неба»
Обворожительная косолапая обитательница челябинского зоопарка - медведица Бусинка - замечена за з
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20.04.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021

Иностранца приговорили к 19 годам за сбыт героина в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021

Южноуральцы могут получить компенсацию на оздоровление детей-инвалидов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021

Челябинский цинковый вышел в «Телеграм»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021

Суд Копейска обязал муниципалитет отремонтировать коллектор в поселке Кадровик
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021

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20.04.2021 16:14
Ночь на среду в Челябинской области будет холодной, день – теплым

В среду, 21 апреля, в Челябинской области ожидается малооблачная погода, без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – минус 2-4 градуса, по области – минус 2-7 градусов, в низинах – до минус 12 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 13-15 градусов. По области – плюс 13-18 градусов.

Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 752 миллиметра ртутного столба, ночью оно понизится до 751 миллиметра ртутного столба, днем повысится до 753 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 5 часов 32 минуты, заход - в 20 часов 13 минут. Долгота светового дня – 14 часов 40 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Родион Ледолом.

В народе святой Родион известен под именем Ледолома, потому что в это время активно ломается и тает лед. За ним наблюдают и делают определенные прогнозы на будущее. Например, считается, что если лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды. Говорили также, что в этот день солнце встречается с месяцем. Осенью, при первых морозах, два светила расходятся в разные стороны: одно на восток, другое на запад, — и больше не видятся до самой весны.

Именины в этот день: Иван, Мария, Родион, Сергей.

Автор: Любовь Юрина
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В Юрюзани (Катав-Ивановский муниципальный район Челябинская область) на днях там совершен крупный
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20.04.2021

В Юрюзани вандалы разгромили более шести десятков могил на кладбище
В Челябинской области, где из-за подтопления произошел провал грунта по автодороге Первуха - Месе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.04.2021

Обеспечен проезд по дороге в Тюлюк, где произошел провал грунта
На территории Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Коронавирус
Коронавирус
20.04.2021

В Челябинской области сохраняются режим повышенной готовности и ряд ограничений
В Челябинской области на территории семи муниципальных образований объявлены неблагоприятные мете
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Экология
Экология
20.04.2021

В семи городах Челябинской области объявлен режим «черного неба»
Обворожительная косолапая обитательница челябинского зоопарка - медведица Бусинка - замечена за з
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.04.2021

Физкульт-привет от Бусинки: челябинская медведица замечена за йогой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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16.04.2021
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске началась массовая санитарная очистка города от грязи и пыли. Ведется полная очи
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16.04.2021
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Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

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20.04.2021 18:02

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20.04.2021 17:45

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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20.04.2021 17:44

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 17:16

Анонсы событий и мероприятий на 21 апреля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 16:56

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20.04.2021 16:49

Суд Копейска обязал муниципалитет отремонтировать коллектор в поселке Кадровик
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 16:34

В Челябинской области сохраняются режим повышенной готовности и ряд ограничений
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20.04.2021 16:16

В семи городах Челябинской области объявлен режим «черного неба»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 16:14

Ночь на среду в Челябинской области будет холодной, день – теплым

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 15:56

Что нужно знать о погашении кредита?
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 15:43

В Миассе сотрудницу промпредприятия заподозрили в коммерческом подкупе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 15:41

Физкульт-привет от Бусинки: челябинская медведица замечена за йогой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 15:02

Челябинское УФАС уличило торговую сеть в фиктивной скидке на имбирь в разгар пандемии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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20.04.2021 14:53

Верните удобный! Челябинский урбанист осудил власти за неудобный переход на Свободы
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20.04.2021 14:10

В Челябинской области полицейский спас провалившуюся в коллектор собаку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В Челябинске покажут спектакль «Чужих мужей не бывает»
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20.04.2021 13:49

В Челябинской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ среди школьников и малышей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 13:39

Дочь экс-губернатора Дубровского заявила полумиллионный иск к мэрии Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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20.04.2021 13:21

В Миассе обрушилась стена жилого дома, жильцы эвакуированы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 13:06

В Челябинской области полицейские сняли с поезда 14-летнего зацепера

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 12:23

В Троицке задержан начальник управления городской мэрии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 12:22

Нацпроект «Производительность труда» изменился с помощью Челябинской области

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 12:13

В Челябинской области на дороге в Тюлюк произошло обрушение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 11:46

В Челябинске пожарные вынесли из полыхавшего цеха 17 баллонов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 11:38

В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 59 тысяч
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 11:31

В Сосновском районе отец и сын совместными силами уничтожили плодородный слой почвы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 11:18

Директор филиала Tele2 в Челябинске рассказала о цифровых трендах

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 11:10

В 2021 году соцзащита намерена оздоровить более 8,5 тысячи юных южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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20.04.2021 11:05

Еще у одной собаки в Челябинской области выявлено бешенство
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.04.2021 11:04

«Ночь музеев» в Челябинской области пройдет в двух форматах
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20.04.2021 10:45

В нацпарке «Зигальга» встретили храброго лося
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20.04.2021 10:22

ММК завоевал главный приз конкурса Российского Союза промышленников и предпринимателей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 19:28

Текслер поручил проработать вопрос по вакцинации от ковида иностранных студентов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 19:01

В Челябинской области обсудили готовность приграничных территорий к тушению природных пожаров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 17:45

Анонсы событий и мероприятий на 20 апреля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 17:43

В Челябинской области обсудят новый закон о комплексном развитии территорий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 17:39

ФСБ накрыла незаконные оружейные мастерские в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 17:23

Челябинский облсуд рассмотрел жалобу адвоката отца умершего в СИЗО Тесака
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 17:00

В Челябинской области задержан бывший замначальника отдела полиции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 16:59

Во вторник в Челябинской области прохладно и без осадков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 16:55

Исторический музей открывает в Челябинске фотовыставку «Царство холода»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 16:45

Челябинцев предостерегли от участия в несогласованных акциях
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 16:42

Правительство Челябинской области переходит на новую площадку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 16:31

Поисковики Челябинской области открыли «Вахту памяти»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 16:16

В Челябинской области выросло число классов, закрытых на карантин по ОРВИ

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19.04.2021 16:14

Новый сквер в Калининском районе Челябинска обещает раздолье и людям, и собакам
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19.04.2021 16:12

Челябинских бегунов пригласили на уборку Лыжной базы

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19.04.2021 15:52

В Челябинске возобновили уголовное дело в отношении экс-омбудсмена Севастьянова
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19.04.2021 15:19

Горел камыш: власти Челябинска обеспокоены резким ростом числа пожаров
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19.04.2021 15:11

Разогнавшаяся весна сбавила темпы - на Южном Урале ощутимо похолодало
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19.04.2021 15:10

Против мусора всем миром: в Челябинске 24 апреля пройдет общегородской субботник

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19.04.2021 15:09

Технику южноуральских аграриев отправили на техосмотр
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 15:05

В Челябинске задержаны шахтеры, похитившие золотосодержащий концентрат в Бурятии
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19.04.2021 15:02

Сборная ЧЦЗ вошла в тройку победителей интеллектуальной игры «Мозгобойня»
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19.04.2021 14:49

В Челябинскую область поступило 236 тысяч доз вакцины от ковида, полностью привито 115 тысяч человек
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19.04.2021 14:47

Строить и озеленять новые дороги в Челябинске будет «Урал-Сервис-групп»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 14:35

Челябинка, которую бросил мужчина, прекратила кормить троих детей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 14:19

Котова поручила провести инвентаризацию челябинской зелени на гарантии
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 13:55

В Челябинской области число ковидных баз сократилось до 13
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 13:45

Городок рогаток: в Челябинске «освежевали» деревья рядом с 31-м лицеем
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 13:32

Троицкому маньяку, убившему мать четверых детей, вынесли приговор

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 13:07

В Челябинской области нашли тело подростка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 12:56

Челябинск начинает подготовку к параду Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 12:46

В мэрии Челябинска рассказали, куда обращаться с жалобами на незаконные павильоны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 12:44

Челябинским ветеранам Великой Отечественной окажут матпомощь ко Дню Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 12:42

Гендиректор телеканала Dомашний: Огромное удовольствие выбирать на главную роль мужчину мечты

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 12:33

Грандиозная премьера челябинского театра откроет XII фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 12:11

Многодетные семьи смогут покупать билеты на летние поезда со скидкой 20%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 12:09

В Карабаше представили лучшие педагогические практики детских садов и школ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 12:01

ВТБ выпустил в УрФО 40 тысяч цифровых карт
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 11:59

В Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 11:56

В Челябинске начато строительство дорог на трех улицах и ремонт на пяти
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 11:44

На Северо-Западе Челябинска вырубят 48 деревьев для строительства дорог

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 11:31

В Челябинской области за сутки выявлено 114 случаев ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 11:26

Ватерпольная «Уралочка» из Златоуста провела День культуры в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 11:18

Челябинская команда «Город N» вышла в четверть финал Высшей лиги КВН
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 11:17

Челябинск план противопаводковых мероприятий выполнил, но работа продолжится
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 11:16

В Челябинской области дорога на Тюлюк открыта, но ее состояние ухудшилось
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 10:56

Куляшов: В Челябинске моют трамваи, троллейбусы и автобусы

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 10:53

В понедельник в Челябинской области без осадков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 10:48

На провалившейся улице Куйбышева в Челябинске уложили 84 метра нового коллектора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 10:34

Куляшов: Затопление набережной Миасса за челябинской филармонией планам подрядчика не помешало
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 10:32

Челябинские дороги помоют с шампунем на этой неделе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.04.2021 09:34

В нацпарке «Таганай» за добычей пропитания «застукали» краснокнижного «водолаза»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.04.2021 22:25

Челябинская область во власти пылевых бурь: окна лучше не открывать
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.04.2021 11:48

В Челябинской области умерло семь пациентов с коронавирусом, 115 человек заболели
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.04.2021 11:15

Дождались! Челябинская Кировка стала доступнее для пассажиров трамваев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.04.2021 10:59

Военкомат Челябинской области набирает кандидатов в вузы минобороны РФ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.04.2021 10:48

В челябинском горсаду имени Пушкина установят современный туалет для отдыхающих
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2021 16:44

Митрополит Григорий простился с губернатором и в воскресенье проведет последнюю службу в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2021 16:21

В Челябинске незаконный павильон на Тополиной аллее демонтировали менее чем за сутки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2021 16:01

В шести городах Челябинской области сохраняется режим «черного неба»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2021 15:04

В Копейске один рабочий погиб и двое отравились токсичными парами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2021 14:47

В 2021 году в Челябинской области откроются пять библиотек нового поколения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2021 13:09

Оригинальные маршруты путешествий по Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2021 12:50

В Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2021 12:10

В Челябинской области открыты новые пункты вакцинации от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2021 11:51

В Челябинской области за сутки выявлено 114 случаев ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.04.2021 00:48

В результате столкновения четырех автомобилей на трассе М-5 под Миассом погиб один человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 20:02

В Челябинске демонтаж павильона на Тополиной аллее начался сразу после сигнала жителей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 19:45

Призывников Курчатовского района торжественно проводили на службу в Вооруженные силы РФ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 19:02

Челябинских школьников приглашают создать фотопортрет родного города
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 18:57

В Челябинске в субботу откроют движение на перекрестке Чайковского и Куйбышева
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 18:23

В выходные в Челябинской области похолодает
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 18:06

Анонсы событий и мероприятий на 17-19 апреля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 17:11

ВТБ: спрос на льготную ипотеку вырос в 1,5 раза после снижения ставок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 16:12

В Челябинской области продлено ограничение на движение по дороге к Тюлюку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 16:09

Челябинцев приглашают на испанское шоу мыльных пузырей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 16:08

Пойдем-ка, покурим!
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 15:57

Ход конем: полицейских Челябинска усадили за шахматные доски без масок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 15:34

Сегодня в Челябинске: «Современное образование и гуманная педагогика - это возможно?»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 15:30

Появилось видео из сгоревшей квартиры в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 15:27

В Магнитогорске стартовал садовый сезон
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 15:05

Челябинку отправили в колонию за сексуальное насилие и жестокое убийство мужчины
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 15:04

Сотрудники ГУФСИН задержали адвоката из Челябинска, который десять лет находился в розыске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 15:03

В Челябинской области утверждены новые правила назначения пособия для семей с детьми
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 14:53

Жителям челябинского поселка Локомотивный подарят оазис красоты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 14:44

В Агаповском районе заработал первый на Южном Урале государственный приют для животных
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 14:43

На Смолино рыбаки провалились под лед
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 14:41

Текслер: Время безумного строительства в Челябинске прошло
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 13:55

В Челябинске загорелась квартира на 13-ом этаже
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 13:23

Владислав Макаров: Поющий фонтан на Театральной площади Челябинска оказался в надежных руках
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 13:21

Тренер по рукопашному бою из Златоуста вошел в топ-3 лучших в России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 13:13

«… И счастлив лишь тот…»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 13:01

На железной дороге в Бердяуше автогрейдер сбил монтера путей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 12:43

Челябинск отмывают от грязи и пыли 19 поливомоечных машин и 370 дорожных рабочих
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 12:24

В Челябинской области за сутки умерло девять человек с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 12:22

«МЕТРОШКА» представит Челябинскую область в финале конкурса «Россия – футбольная страна!»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 12:21

Ученые сделают работу ММК эффективнее с помощью цифровых двойников энергоагрегатов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 12:18

Челябинцам перед субботниками напомнили: деревья белить нельзя, красить бордюры - нежелательно
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16.04.2021 12:05

В Челябинске выступит прославленный симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева
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16.04.2021 12:02

Виктор Ереклинцев рассказал о самых крупных проектах благоустройства этого года
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16.04.2021 12:00

В Центральном районе Челябинска детально обследуют все объекты благоустройства прошлых лет
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 11:56

Четверо погибли: в Ханты-Мансийском округе автомобиль южноуральца попал в ДТП
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 11:54

Шершневский гидроузел в Челябинске ждет капитальный ремонт
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 11:51

Текслер – жителям дома рядом с провалом грунта: Дому ничего не угрожает
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 11:41

Челябинск - лидер по числу отравлений наркотиками и алкоголем

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 11:22

Благоустройство набережной вдоль «Мегаполиса» в Челябинске начнут с демонтажа подпорной стенки
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 11:20

Полицейские Челябинска предупредили подростков
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 10:57

Виктор Ереклинцев мечтает подарить челябинцам возможность полежать на Алом поле
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 10:49

ЮУТПП совместно с правоохранителями, общественниками и властями Челябинской области усилит борьбу с нелегальным оборотом табачных изделий
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 10:47

В Челябинской митрополии назначен новый глава
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 10:45

Счетная палата России выявила излишние расходы при реконструкции аэропорта Челябинска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 10:41

В Челябинской области закрыли автодорогу в Тюлюк
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 10:22

В Челябинске дорожный нацпроект реализуют на шести улицах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 10:19

В пятницу в Челябинской области осадков не ожидается
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 09:59

Таганайская медуница поставила рекорд
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 09:49

В Челябинске не работают светофоры на трех перекрестках
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 09:38

Большой «экзамен»: у общественников возникли вопросы по всем гарантийным дорогам Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 09:22

Бывший прокурор Челябинской области Лопин теперь трудится на РМК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 00:32

В центре Челябинска установят две станции для ремонта велосипедов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.04.2021 00:03

Мелочь, а приятно: в Центральном районе Челябинска появится второй бесплатный общественный туалет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 23:05

И снова многолетники: в Челябинске на набережной вдоль «Мегаполиса» зазеленеют злаковые
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 20:50

На озеленение площади Революции Челябинска в этом году потратят почти четыре миллиона

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 20:41

Анонсы событий и мероприятий на 16 апреля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 20:17

Текслер: Я сюда не просто так приехал
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 17:10

В Челябинской области открыт сезон горящей травы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 17:09

Дорогу к школе в Чурилово начнут строить в 2021 году
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 16:44

Полицейские Челябинска вышли на акцию «Безопасность рулит»!
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 16:16

Виталий Безруков разоблачает общественников-клеветников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 16:07

Сжигает быстро и безопасно: изобретатель из Челябинска создал чудо-печку для садоводов

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 15:52

В Челябинске грузовой поезд насмерть сбил женщину
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 15:43

Из-за закрытия Ленинградского моста изменено движение трамваев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 15:34

На главной площади Челябинска рядом со светящимися качелями провалилась тротуарная плитка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 15:27

Подросток из Еткульского района пробил кувалдой стену из шлакоблока, чтобы украсть мотоцикл
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 15:23

«Ариант» будет производить в Краснодарском крае пиво и повышать культуру его потребления

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 14:43

Миндортранс: Уровень подтопления в районе Тюлюка может повыситься
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 14:27

В УпрДор «Южный Урал» сменился руководитель
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 13:37

Челябинская область готовится к первой весенней отправке призывников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 13:31

ВТБ запускает мобильного оператора в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 13:14

Представители АЗ «УРАЛ» рассказали студентам ЮУрГУ о востребованных профессиях

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 13:12

В Челябинске накануне Первомая прозвучат песни в честь человека труда
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 13:04

Россельхознадзор наказал бизнесменов, травивших южноуральских детей просрочкой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 12:58

В Челябинской области суточное число инфицированных ковидом чуть подросло
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 12:44

Связь в деревни, села и аулы: «Ростелеком» продолжает устранять цифровое неравенство в стране
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 12:26

Глава посоветовал жителям Красногорского отстаивать воду с привкусом
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 12:15

Удивительно, но факт: в миасском поселке никто не знает, где происходит сброс сточных вод
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 12:07

В Златоусте бродячий конь напал на женщину
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 11:45

Поселок Тюлюк отрезан от цивилизации
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 11:21

В «Поезде здоровья» 86 южноуральцев вакцинировались от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 10:57

Военнослужащий из Челябинска покончил с собой

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 10:38

В ММК процветает рационализаторская и изобретательская деятельность

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 10:12

В Челябинске построят трамвайный путь на Победы-Российской, движение закроют
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 10:10

«Без грима»: челябинцев ждет чистосердечный разговор о чувствах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.04.2021 10:00

В «Ростелекоме» рассказали, выгодно ли менять провайдера при смене места жительства
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 18:54

Челябинцы одними из первых в этом году увидят федеральную фотовыставку «Один день из жизни России»

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 17:40

Анонсы событий и мероприятий на 15 апреля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 17:32

В шести городах Челябинской области сохраняется режим «черного неба»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 17:17

Выводы следствия: министр экологии Лихачев преступлений не совершал
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 17:16

РМК стала генеральным партнёром международной акции «Сад памяти»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 17:02

У 75-летнего магнитогорца обнаружено оружие и боеприпасы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 16:58

Из кранов жителей Красногорского снова течет грязная вода со странным привкусом

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 16:51

В четверг в Челябинской области по-летнему тепло

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 16:49

Школьникам Миасса расскажут об истории Автомобильного завода «УРАЛ»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 16:35

Текслер: Основную часть субботников нужно завершить до майских праздников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 16:19

В мэрии Челябинска заявили, что затопленная набережная Миасса скоро высохнет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 16:10

Рыбаку из Миасса понадобилась помощь спасателей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 16:08

Активные муниципалитеты Челябинской области получат дополнительные деньги на развитие
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 16:07

ММК увеличил объемы выплавки чугуна и сохранил объемы выплавки стали
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 15:29

В Еткульском районе национальный проект «Культура» в приоритете
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 15:08

В 20 раз дороже: в Кыштыме аферисты продают пожилым людям пожарные извещатели по завышенным ценам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 15:07

О стратегии развития Челябинска до 2035 года узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 15:06

Алексей Текслер: Расслабляться рано
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 15:05

Алексей Текслер – чиновникам: Необходимо быть примером безупречного поведения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 14:01

На Южном Урале завершается подготовка к посевной кампании
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 13:57

Миасец, пытавшийся переправить в Японию артиллерийское вооружение, не смог обжаловать приговор

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 13:56

Минсельхоз сообщил о расследовании факта замора рыбы на Касаргах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 13:30

Текслер: Проеду по челябинским дорогам, о результатах расскажу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 13:25

В Магнитогорске рабочего убило крюком промышленного крана
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 13:13

Вице-мэр Челябинска лето встретит в СИЗО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 13:08

Миллионный Челябинск будут убирать 10 пылесосов и 19 поливомоечных машин
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 13:00

Челябинские наркоманы снова попались в руки полицейских
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 12:26

В Булзях три человека умерли, отравившись алкоголем
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 12:25

Полицейский из Чебаркуля помог местной жительнице найти потерявшегося в Тобольске брата
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 12:23

Новая школа, спортобъекты, бульвар: Сергей Антипов рассказал, что еще появится в Курчатовском районе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 12:13

За весь период пандемии справились с ковидом более 52 тысяч южноуральцев
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 12:12

Увильды проверили на доступность
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 12:01

«Урал-пресс-информ» подарит пригласительные на мюзикл-шоу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 11:56

Российским отцам хотят дать отпуск при рождении ребенка
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 11:46

В результате аварии с маршруткой в Челябинске два человека госпитализированы с переломом позвоночника
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 11:30

Текслер попросил южноуральцев сообщать ему о неубранных местах на улицах
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 11:21

Миасские пожарные бросили вызов друг другу
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 11:13

В Челябинской области проще всего найти работу медикам и домашнему персоналу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 11:10

СК начал проверку по факту гибели ребенка в Юрюзани
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 11:09

Челябинские таможенники не пустили в Россию кукурузу, коньяк и снюс
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 11:07

В Юрюзани в водоотводном канале утонул трехлетний ребенок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 11:05

Автозавод «УРАЛ» уделяет внимание вопросам охраны труда
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 10:52

В четырех населенных пунктах Челябинской области введен карантин по бешенству
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 10:49

В Еткульском районе за несоблюдение антиковидной профилактики закрыли магазин
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 10:48

На Таганае сфотографировали «сладкоголосого потрошителя»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.04.2021 00:05

Гастрономический фестиваль - GASTROFEST
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 23:00

Копейский общественник придумал для людей новый формат участия в озеленении окружающего мира
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 22:30

Миасс разлился: строящуюся набережную за челябинской филармонией основательно затопило
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 22:04

Южноуральские заключенные из гвоздей выложили портрет Гагарина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2021 21:59

Крупный наркосбытчик из Челябинска проведет за решеткой девять с половиной лет