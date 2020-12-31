Семь городов Челябинской области встретят Новый год в режиме «черного неба»

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Новогодняя ночь в Челябинской области будет морозной

Новогодняя ночь, с 31 декабря на первое января, в Челябинской области по прогнозам синоптиков обещает быть морозной, ветреной и преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в Челябинске ночью столбик термометра опустится до отметки минус 21-23 градуса, по области – минус 18-23 градуса, при прояснении - до минус 27 градусов. НА крайнем западе региона будет чуть теплее – минус 15-20 градусов.

Утром первого января синоптики обещают минус 20-21 градус, влажность воздуха 98 процентов. Возможен небольшой снег.

Атмосферное давление значительно выше нормы – 756 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно еще повысится до 760 миллиметров ртутного столба, что на 20 едицин выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

Восход солнца - в 9 часов 20 минут, заход - в 16 часов 35 минут. Долгота светового дня - 7 часов 15 минут. Луна убывающая.

По многолетним данным среднесуточная температура воздуха первого января составляет минус 14 градусов, и чаще всего (51%) повторяются значения ниже сезонной нормы.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в текущем столетии в 50% случаев в новогоднюю ночь наблюдалась теплая погода. Наибольшие положительные аномалии отмечены в 2002, 2004 и 2017 годах, в новогоднюю ночь температура воздуха в эти года не превышала минус пяти градусов. Холодно было в 2010 году, ночная температура понижалась тогда до минус 32 градусов.

В 1979 году в новогоднюю ночь температура понизилась до минус 48,3 градусов и это был абсолютный минимум температуры воздуха за весь период наблюдений с 1900 года. А ночь с 31 января 1947 на первое января 1948 года шел дождь.