Обитатели Челябинского зоопарка ждут подарков от жителей региона

В Челябинском зоопарке сегодня, 17 апреля, началась Неделя добрых дел – питомцы муниципального учреждения ждут от своих двуногих друзей подношений, которые сделают их жизнь увлекательнее и интереснее, а трудовые будни сотрудников, за птицами и зверями ухаживающих, – чуточку проще.

Итак, обитатели зоопарка очень нуждаются в кожаных, резиновых и пластиковых мячах; пледах и покрывалах (одеяла с наполнителями не подходят!); мягких, резиновых и пластиковых игрушках; трубках (тубах) из плотного картона; кокосах (или скорлупках от них).

Кроме того, Челябинскому зоопарку требуются - для дорогих подопечных - бамбуковые трубки разной длины и размеров; шишки кедровые; баночки пластиковые с крышками объемов от 250 миллилитров и больше; гамаки для хорьков; корзины плетеные больших размеров; старые шубы и дубленки; игрушки для кошек и собак; пластиковые бочки, дорожные конусы; холщовые мешки; пеленки одноразовые, баночки для анализов.

Все это добро можно оставить на входной зоне зоопарка в специальном контейнере с надписью: «Неделя добрых дел», отмечают в учреждении.