Октябрь в Челябинской области будет прохладным, но во второй декаде немного побалует теплом
Октябрь в Челябинской области не будет баловать южноуральцев теплом, но и сильно морозить тоже не собирается.
По данным Gismeteo, еще два дня на Южном Урале простоит теплая, ясная и практически безветренная погода.
А уже с воскресенья, четвертого октября, похолодает, в отдельных районах прогнозируют мокрый снег. Такая погода продержится всю следующую неделю. Днем температура воздуха будет не выше плюс 6-9 градусов, в четверг и пятницу холоднее – плюс 1-3 градуса. Ночью – около ноля, во второй половине недели – минусовые ночные температуры. В четверг возможен мокрый снег.
Вторая декада октября будет чуть теплее – в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 10-12 градусов, ночью около пяти градусов. Осадки вероятны лишь 13-14 октября.
Третья декада будет самой холодной в октябре. В отдельные дни столбик термометра будет опускаться ниже нулевой отметки не только ночью, но и днем, возможен снег.
По данным Челябинского Гидрометцентра, средняя температура воздуха в октябре по Челябинской области составляет плюс 1-3 градуса. В теплые годы она достигает плюс 5-9 градусов, в холодные – опускается до минус 5-7 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха - плюс 24-25 градусов, в Челябинске – плюс 25 градусов. Абсолютный минимум температуры воздуха - минус 22-27 градусов, в Челябинске – минус 24 градуса.
В течение всего месяца наблюдаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы на всей территории Челябинской области. В октябре на Южном Урале наблюдается не только дождь, но может выпадать мокрый снег с дождем и снег. Нередко в октябре устанавливается временный снежный покров. В холодные годы в первой и второй декадах месяца в северных районах, на остальной территории области в третьей декаде месяца устанавливается постоянный снежный покров. В октябре, в среднем 1-2 дня, в отдельные годы – 3-9 дней, особенно в горных районах, могут наблюдаться случаи отложения мокрого снега, изморози, гололеда.
Октябрь на Руси называют «грязником». Хотя еще и случаются солнечные деньки, но небо часто хмурится, и сыплет мелкий осенний дождик. С деревьев опадает листва, начинаются первые ночные заморозки. К октябрю полевые работы заканчивались, и наступало время свадеб. И христианский праздник Покров Пресвятой Богородицы (в просторечье - Покров) считается в народе покровителем невест.
В народе примечали, если в октябре грянул гром, то зима будет бесснежной и короткой. Если в октябре луна в кругу, то лето будет сухим. Если в октябре листья с берез и дубов опадают чисто - к легкому году, а нечисто - ждать суровой зимы. Если на Арину (первого октября) журавли полетят на юг, то на Покров (14 октября) надо ждать первого мороза.
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