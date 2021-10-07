Октябрь в Челябинской области ничем по погоде не удивит

В 2021 году октябрь в Челябинской области будет среднестатистическим и не обещает сюрпризов для южноуральцев.

«Устойчиво отрицательных температур ждать пока не стоит. Прогноз Гидрометцентра России представляет октябрь обычным осенним месяцем, характеристики которого ожидаются близкими к средним многолетним значениям температуры и осадков», - сообщает Уральский Гидрометцентр.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в предстоящие несколько дней, вплоть до 10 октября, в регионе прогнозируется солнечная и теплая погода. Днем воздух будет прогреваться до 8-14 градусов, в ночные часы столбик термометра будет стремиться к нулевой отметке, в отдельных районах вероятны минусовые температуры. Затем на несколько дней чуть похолодает.

По данным Gismeteo, теплая погода ожидается на Южном Урале и на следующей неделе (практически до выходных). Во второй половине октября воздух даже днем не будет прогреваться выше плюс пяти градусов, а ночью – минусовые температуры.

«Согласно климатическим данным переход средней суточной температуры через ноль градусов в сторону минусовых значений, как правило, происходит в третьей декаде месяца, а зима устанавливается с приходом ноября», - уточнили в Уральском Гидрометцентре.

По данным Челябинского Гидрометцентра, средняя температура воздуха в октябре по Челябинской области составляет плюс 1-3 градуса. В теплые годы она достигает плюс 5-9 градусов, в холодные – опускается до минус 5-7 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха - плюс 24-25 градусов, в Челябинске – плюс 25 градусов. Абсолютный минимум температуры воздуха - минус 22-27 градусов, в Челябинске – минус 24 градуса.

В течение всего месяца наблюдаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы на всей территории Челябинской области. В октябре на Южном Урале наблюдается не только дождь, но может выпадать мокрый снег с дождем и снег. Нередко в октябре устанавливается временный снежный покров. В холодные годы в первой и второй декадах месяца в северных районах, на остальной территории области в третьей декаде месяца устанавливается постоянный снежный покров. В октябре, в среднем 1-2 дня, в отдельные годы – 3-9 дней, особенно в горных районах, могут наблюдаться случаи отложения мокрого снега, изморози, гололеда.

Октябрь на Руси называют «грязником». Хотя еще и случаются солнечные деньки, но небо часто хмурится, и сыплет мелкий осенний дождик. С деревьев опадает листва, начинаются первые ночные заморозки. К октябрю полевые работы заканчивались, и наступало время свадеб. И христианский праздник Покров Пресвятой Богородицы (в просторечье - Покров) считается в народе покровителем невест.

В народе примечали, если в октябре грянул гром, то зима будет бесснежной и короткой. Если в октябре луна в кругу, то лето будет сухим. Если в октябре листья с берез и дубов опадают чисто - к легкому году, а нечисто - ждать суровой зимы. Если на Арину (первого октября) журавли полетят на юг, то на Покров (14 октября) надо ждать первого мороза.