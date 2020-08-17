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Опыт озеленения разделительной полосы на проспекте Ленина распространят на весь Челябинск

Среда обитания
Сегодня, 13:42
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Автор: 
Евгения Александрова

Опыт озеленения разделительной полосы на проспекте Ленина в Челябинске - данная инициатива городских властей получила множество положительных отзывов - будет распространен и на другие улицы и района южноуральской столицы.

Об этом сегодня, 17 августа, на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров.

Напомним, разделительная полоса на проспекте Ленина была озеленена на участке от Лесопарковой на Володарского. Здесь появились яблони, кизильник, газон, была установлена система автополива зеленых насаждений.

По словам Александра Егорова, в настоящее время управлением архитектуры и комитетом дорожного хозяйства южноуральской столицы разрабатывается проект озеленения улицы Гагарина – на участке от Новороссийской до Дзержинского.

«Там планируется высадить до двухсот яблонь и обрамить разделительную полосу кустарником на протяжении около трех тысяч погонных метров», - рассказал Александр Егоров.

Данные работы планируется выполнить осенью текущего года.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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