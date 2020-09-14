Опыт «Таганая» предлагают тиражировать в новом туристическом кластере «Горный Урал»

Проект туристического кластера «Горный Урал» представлен экспертам Агентства стратегического развития. В очной защите, которая состоялась в минувшие выходные в Москве, участвовали 36 команд.

«Горный Урал» объединит три национальных парка: «Зигальга», «Зюраткуль» и «Таганай», а также озеро Тургояк. Главная идея проекта – качественно изменить инфраструктуру прилегающих к паркам территорий: обустроить дороги, провести газ, электро- и водоснабжение.

В результате появится возможность не только увеличить поток посетителей, но и реализовать новые проекты. Например, 140-километровый круговой туристический маршрут, который можно будет преодолеть как пешком, так и на лыжах или велосипеде. Кроме всего прочего, такой подход позволит сконцентрировать туристов в определённых местах.

«Благодаря таким мерам нагрузка на природные комплексы может быть нивелирована. И здесь мы предлагаем использовать таганайский опыт обустройства маршрутов. Идеи, которые мы применяем уже сейчас, могут быть тиражированы и на другие территории», - отметил директор объединённой дирекции национальных парков «Зигальга» и «Таганай» Алексей Яковлев.

Ранее эксперты АСИ побывали в Челябинской области и оценили территорию туристического кластера «Горный Урал». По их мнению, таганайская Большая Каменная река является той самой «изюминкой», что привлечёт гостей издалека.

Команде Челябинской области в ходе сессии высказали несколько замечаний и посоветовали расставить ещё раз акценты – чтобы подчеркнуть главное в проекте.

Как сообщает пресс-служба объединённой дирекции НП «Зигальга» и «Таганай», присутствующие на стратегической сессии представители АСИ отметили: отрадно, что в этой работе представители власти, национальных парков и бизнеса действуют сообща.