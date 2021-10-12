Осень еще порадует южноуральцев теплом

В ближайшее время на территории Челябинской области будет хозяйничать обширный антициклон, который сохранит ясную и сухую погоду.

«В ближайшие дни обширный антициклон создаст Урале преимущественно сухую теплую погоду, - сообщает Уральский Гидрометцентр. - Температура воздуха сейчас на 2-3 градуса превышает климатическую норму».

Воздух в дневные часы в ближайшие дни будет прогреваться до плюс 11-16 градусов. Правда, ночи будут прохладными – от минус одного до плюс 4-6 градусов. Все дни до конца недели преимущественно без осадков. Ветер южного и юго-западного направлений.

По прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные дни и в начале следующей недели, 16-19 октября, значительных осадков не ожидается.

«Погода заметно ухудшится во второй половине следующей недели, чаще станут перепадать осадки, в том числе в виде снега, температура понизится на четыре-шесть градусов», - предупредили в Уральском Гидрометцентре.

Атмосферное давление пока будет выше нормы. Повышенное давление может негативно отразиться на людях, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями (такими как гипертония, ишемическая болезнь сердца, нарушение сердечного ритма, стенокардия, вегето-сосудистая дистония, атеросклероз сосудов головного мозга) и неустойчивым собственным артериальным давлением.

Считается, что молодое «бабье» лето наступает в период с 28 августа по 11 сентября, старое – с 14 по 21 сентября. «Однако, эти даты относительны, циклоны и антициклоны по расписанию не ходят, а такая погода устанавливается только под влиянием стационарной области повышенного давления», - уточняют синоптики.

В разные годы «бабье лето» длится от нескольких дней до двух недель. Изредка случается осень без бабьего лета. В этом году осень периодически балует южноуральцев теплом.

В разных странах «бабье лето» называют по-разному: в Германии - «лето старых баб», в Болгарии - «цыганское лето», в США – «индийское лето».