Озеро Чебаркуль в Челябинской области ждет экологическое оздоровление

Озеро Чебаркуль (Челябинская область) ждет экологическое оздоровление. Необходимый для этого комплекс мероприятий планируется разработать на основании результатов исследований водоема.

Отметим, в мае этого года министерство экологии региона заключило контракт стоимостью один миллион 78 тысяч рублей на выполнение работ по осуществлению наблюдений за состоянием озера Чебаркуль с индивидуальным предпринимателем Денисом Коваленко (начальная цена аукциона составляла два миллиона 450 тысяч рублей, было подано три заявки).

Составление рекомендаций по экологическому оздоровлению водоема - это цель данного контракта, наравне с получением данных о гидрологических, гидрохимических и морфометрических характеристиках Чебаркуля, влияющих на его состояние и качество воды, и о состоянии водоохранной зоны озера.

Как отмечается в технической документации, водоем является источником питьевого водоснабжения для населения города Чебаркуль. Озеро, из которого вытекает река Коелга, относится к бассейну реки Увелька (Уй-Тобол-Иртыш-Обь).

Источниками загрязнения являются Чебаркуля являются сбрасываемые в него сточные воды, также на состояние водоема негативно влияет высокая антропогенная нагрузка.

Основные экологические проблемы озера - загрязнение, заиление, цветение воды, снижение ее уровня - из-за значительного водозабора.

Наблюдения за качеством воды Чебаркуля для оценки его состояния рекомендовано провести в соответствии с региональной программой ведения государственного мониторинга Челябинской области.

Исследования будут проводиться в акватории водоема, на территории его водоохранной зоны, ширина которой составляет двести метров.

Исполнителю контракта предстоит выполнить полевое обследование по определению гидрологических характеристик озера, определив уровень воды в нем, площадь водоема, физические показатели воды (температура, водородный показатель (рН), растворенный кислород, прозрачность), произведя промеры глубин акватории озера Чебаркуль (в период летней межени).

Кроме того, подрядчик должен будет определить площади участков водоохранной зоны озера Чебаркуль с кустарниковой и древесно-кустарниковой растительностью и залуженных участков (в период летней межени).

Также подрядная организация определит содержание загрязняющих веществ в водах Чебаркуля (перечень показателей: взвешенные вещества, БПК5, ХПК, нефтепродукты, нитрит-ионы, нитрат-ионы, аммоний-ион, фосфаты, железо (железо общее и Fe2+), мышьяк, ртуть, кадмий, кобальт, медь, цинк, марганец, хром (Cr6+), свинец, сульфаты, СПАВ), проанализирует пробы донных отложений (в том числе опишет их физические свойства: цвет, запах, консистенцию, включения, тип по механическому составу; выполнит их химический анализ).

Все работы исполнитель контракта должен будет выполнить в срок до 13 ноября 2023 года.