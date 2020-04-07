Паводок в Челябинской области находится под контролем

Сотрудники МЧС по Челябинской области держат под контролем ситуацию с паводком. В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, а также защиты мостов, гидротехнических сооружений и населенных пунктов от подтоплений, на реках проводятся взрывные работы.

Шестого апреля в горных районах Челябинской области наблюдались сильные осадки в виде дождя, переходящего в снег, в отдельных районах временно установился снежный покров. Сегодня, седьмого апреля, при повышении температуры воздуха, также зафиксировано таяние снега.

«В Верхнем Уфалее продолжаются работы по подготовке к паводку. На реках Уфалейка и Генералка установлены линейки для фиксации уровня воды. На гидротехнических сооружениях ежесуточно производят замеры уровня воды. На данный момент паводковая ситуация стабильная", - отметил начальник Каслинского пожарно-спасательного гарнизона Алексей Жидков.

При необходимости возможен приезд специалистов Уральского учебного спасательного центра МЧС России поселка Новогорный для проведения превентивных мер. Жителей частного сектора, попадающего в зону подтопления, просят навести порядок на своих придворовых территориях.

Сотрудники пожарной охраны через громкоговорители продолжают призывать жителей округа оставаться дома, ограничить пребывание на улице и не выходить из дома без крайней нужны. А также напоминают, что данные меры помогут уменьшить распространение коронавирусной инфекции.

Напомним, предпаводковая работа сейчас ведется во всех муниципальных образованиях. В Челябинской области утвержден «План подготовительных мероприятий по обеспечению безопасного пропуска весеннего половодья на территории Челябинской области».

Размещение населения, проживающего в зоне риска, спланировано в 47 пунктах временного размещения, рассчитанных на прием 13 369 тысяч человек.

В МЧС по Челябинской области также сообщили, что целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, а также защиты мостов, гидротехнических сооружений и населенных пунктов от подтоплений, исходя из анализа прошлых лет, в этом году проводятся взрывные работы в Ашинском, Варненском и Брединском районах, чернение льда в Ашинском районе, распиловка льда в Троицке.