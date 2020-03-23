Паводок в Чеябинске будет умеренным

В Челябинске все экстренные службы готовы к престоящему половодью. По предварительным данным, в Челябинске в зоне возможного подтопления находятся порядка 70 территорий.

Речь о готовности Челябинска к предстоящему паводку шла сегодня, 23 марта, на традиционном аппаратном совещании в администрации города.

По предварительным данным отдела водных ресурсов по Челябинской области Нижне-Обского бассейнового водного управления, при средних условиях весны половодье на территории города Челябинска ожидается ниже средних многолетних значений. Запасы воды в снежном покрове составляют от 60 до 80 % от нормы. Учитывая сложившиеся гидрометеорологические условия, половодье 2020 года будет зависеть еще от «дружности» весны, количества и интенсивности осадков в период вскрытия рек и развития половодья. В борьбу с паводком готовы включиться три тысячи сотрудников. В зоне предполагаемого подтопления находятся поселки Мелькомбинат, Шершни и Благодатово.

Пердпаводковая работа ведется во всех муниципальных образованиях. В Челябинской области утверждён «План подготовительных мероприятий по обеспечению безопасного пропуска весеннего половодья на территории Челябинской области».

Размещение населения, проживающего в зоне риска, в случае подтопления спланировано в 47 пунктах временного размещения (ПВР), рассчитанных на прием 13 369 тысяч человек.

В МЧС по Челябинской области сообщили, что целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, а также защиты мостов, гидротехнических сооружений и населенных пунктов от подтоплений, исходя из анализа прошлых лет, в этом году спланировано проведение взрывных работ в Ашинском, Варненском и Брединском районах, чернение льда в Ашинском районе, распиловка льда в Троицке.