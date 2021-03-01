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Первый день весны в Челябинской области – прохладный и с небольшим снегом

В понедельник, первого марта, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег, утром на отдельных участках дорог гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было минус 17 градусов, влажность воздуха 80%, ветер северный 1-3 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 12-14 градусов. По области – минус 10-15 градусов, на юге и крайнем западе - до минус семи градусов.

Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду, днем отдельные порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 738 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно не изменится. Геомагнитное поле возможно неустойчивое

Восход солнца - в 7 часов 45 минут, заход - в 18 часов 29 минут. Долгота светового дня – 10 часов 44 минуты. Луна растущая.

По народному календарю – Ярилин день.

Поскольку в древности на Ярилу отмечали Новый год, сложилась традиция не работать в этот день — причем сохранялась она долго, вплоть до 19 века. Начинались Ярилины хороводы — празднования в честь прихода весны. Однако, скорому теплу радоваться не стоило. В народе говорили: «Если с первых дней весна разгульна, не застенчива — обманет, верить нечего». Именины в этот день Даниил, Илья, Макар, Павел, Памфил, Порфирий, Самуил, Юлиан.