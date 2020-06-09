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Питьевая вода в Челябинской области не идеальна, но хотя бы без кишечных бактерий и вирусов

Среда обитания
Сегодня, 11:35

Источники централизованного питьевого водоснабжения в Челябинской области не всегда соответствует гигиеническим нормативам. Однако патогенных бактерий кишечной группы и вирусов питьевая вода на территории Южного Урала не содержит.

К такому выводу пришли специалисты регионального Роспотребнадзора, проведя исследования качества воды в период весеннего паводка.

Из 258-ми проб воды, исследованных на санитарно-химические показатели, не соответствующими гигиеническим нормативам оказались 86 (33,3 процента). На микробиологические показатели было исследовано 302 пробы воды, 17 из них также не отвечали гигиеническим нормам (5,63 процента).

Пробы из подземных источников водоснабжения не соответствовали вышеназванным нормативам в основном по показателю жесткости, содержанию хлоридов, азота аммонийного, нитратов, железа, марганца.

Что касается поверхностных источников водоснабжения, здесь пробы не отвечали нормам, как правило, по биохимическому и химическому потреблению кислорода, содержанию железа и марганца.

Из распределительной сети централизованного водоснабжения Челябинской области на санитарно-химические показатели в период с 20-го марта по 20-е мая было исследовано 1165 проб питьевой воды, из них не отвечали гигиеническим нормативам 222 пробы (19,06 процента).

На микробиологические показатели специалисты надзорного ведомства исследовали 1420 проб, и 54 из них не соответствовали гигиеническим нормативам (это 3,80 процента).

 

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