По погоде Васильева дня судят о будущем урожае

Сегодня, 14 января, по народному календарю отмечается Васильев день, который до календарной реформы совпадал с началом нового года.

Еще этот праздник называли «Кесаретским» в честь святого Василия Великого, известного также как Василий Кесарийский. Этот святитель в четвертом веке был архиепископом Кесарии Каппадокийской и прославился как богослов, автор множества проповедей и создатель идеи иконостаса.

Во многих селениях в этот день было принято колоть так называемых «кесаретских» поросят. По обычаю, поросенок зажаривался и подавался на стол целиком. Он считался всеобщим угощением, поэтому все односельчане могли приходить и есть его, причем каждый из приходящих должен был принести немного денег и отдать их хозяину. На следующий день все деньги передавались в приходскую церковь для нуждающихся.

На Васильев день в старину готовили также гречневую кашу с соблюдением определенного ритуала. Если каша вылезла из горшка, была бледного цвета – жди беду. Если же каша получилась яркая, хорошо разваренная - быть семье счастливой, а урожаю богатым. В отличие от Рождества, которое считалось семейным праздником, на новогодний ужин приглашали гостей.

Говорили, что «Василий пополам Святки делит»: с 7 по 14 января праздновались «святые вечера», а с 14 по 19 - «страшные».

Васильев вечер признавали самым удачным временем для предсказания будущего, девушки гадали о замужестве. Говорили, что все нагаданное в это время непременно сбудется.

Также в Васильев вечер принято было стряхивать снег с яблонь. Делать это нужно было непременно в полночь, чтобы яблоки уродились.

Ночью еще следовало следить за погодой: если ветер дул с юга, это означало жаркий и благополучный год; если с запада - к изобилию молока и рыбы; с востока - к урожаю фруктов и ягод. Много пушистого инея на деревьях предвещало хороший медосбор. Снег или сильный мороз в этот день обещали плодородный год. Сегодня ночью в Челябинской области было минус 34-39 градусов, в низинах – до минус 42 градусов, да и день обещает быть морозным. Будем ждать очень хорошего урожая.