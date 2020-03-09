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Погода преподнесет сюрпризы южноуральцам

Среда обитания
Вчера, 20:36
Автор: 
Олеся Денисова

Жителей Челябинской области сразу после праздничных выходных ожидают погодные сюрпризы – зима, которую южноуральцы проводили больше недели назад, вновь вернется в регион.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, в западных и юго-западных районах – сильный снег. В отдельных районах возможно отложение на провода в виде мокрого снега и гололеда. Утром в отдельных районах туманы.

Синоптики также обещают усиление ветра, местами его порывы будут достигать 12 метров в секунду. Порывистый ветер может ухудшить самочувствие людей с нервными заболеваниями.

В ночные часы прогнозируются минусовые температуры воздуха, днем – плюсовые. На дорогах ожидается гололедица от снежного наката, в южных районах - местами сильная.

В ГУ МЧС просят водителей по мере возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте на дальние расстояния. В случае невозможности отменить поездку, нужно учитывать погодные условия при ее планировании поездок, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. «На пешеходных переходах, на подъездах к ним проявляйте повышенную осторожность. Помните, что пешеход также идет по обледеневшей дороге и не может быстро остановиться», - напоминают в ведомстве.

Пешеходам также советуют быть осторожными на скользких тротуарах - передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву, при этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны.

В случае необходимости нужно звонить на телефоны «01», «101», «112» или в ЕДДС муниципального образования.

В случае возникновения нештатных ситуаций на региональных автодорогах водители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую миндортранса по телефону 8 (351) 237-88-92.

Для тех, кто оказался в сложной ситуации на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей, в круглосуточном режиме работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ УпрДор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.

Автор: 
Олеся Денисова
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