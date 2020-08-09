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На улицу лучше носа не показывать

Понедельник в Челябинской области окажется во власти ураганных ветров, грома и молний

Среда обитания
Сегодня, 21:25
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Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинской области очередное штормовое предупреждение: новая рабочая неделя начнется в регионе с ураганных ветров, гроз, ливней. Также в понедельник, десятого августа, в отдельных районах Южного Урала ожидается град, местами сильный.

Температура воздуха обещает быть комфортной: +20, +25 градусов днем, +12+17 градусов - ночью. В горах региона в дневное время будет ощутимо прохладнее. Столбик термометра не поднимется там выше +19 градусов. 

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области, шквалистое усиление ветра (северной четверти) прогнозируется десятого августа и ночью, и днем - его порывы могут достигать 25-27-ми метров в секунду.

Когда бушует стихия, повышается вероятность аварий на объектах и линиях энергосистем, аварийных отключений систем жизнеобеспечения (при нарушении электроснабжения). Возможны также повреждение слабо укрепленных конструкций, кровель, обрыв линий электропередачи, вал деревьев.

Также не исключается вероятность резких подъемов уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низкой местности в населенных пунктах.

"При усилении ветра и осадках в виде града рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер, град застали вас на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям", - отмечают в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.

Также в чрезвычайном ведомстве южноуральцам советуют заблаговременно позаботиться о своем транспорте. Чтобы автомобили не пострадали от сильного ветра и града, лучше оставлять их в гаражах или на крытых парковках, либо подальше от деревьев и временных строений. 

"В условиях прогнозируемого ухудшения погоды рекомендуется ограничить выезд автотранспорта, по возможности отказаться от поездок, особенно на дальние расстояния. Также в ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре и бытовые, и природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку и работу пожарных", - подчеркивают в региональном управлении МЧС.

При штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередачи, что способствует возникновению пожаров. Руководители муниципальных образований, органов местного самоуправления, организаций, предприятий, жилищно-коммунальных служб должны своевременно принять меры и привести населённые пункты, объекты экономики и жилье в пожаробезопасное состояние. 

При перепадах напряжения в электрической сети квартиры нужно немедленно обесточить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток, чтобы во время отсутствия владельцев при внезапном включении электричества не случился пожар.

В Челябинской области дождь льет все выходные: и восьмого, и девятого августа погода в регионе оказалась очень переменчивой, непредсказуемой. Многие южноуральцы, застигнутые врасплох, в эти два дня промокали до нитки (их бдительность усыпляло ласковое августовское солнышко, которое вдруг резко заходило за тучи, и начинался ливень; позднее к осадкам "подключались" гром и молния, а также внезапно налетавший ветер).

 

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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