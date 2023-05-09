Пожар в нацпарке «Зигальга» локализован, осталось справиться с двумя очагами тления

Пожар в национальном парке «Зигальга» (Катав-Ивановский район, Челябинская область) локализован вечером восьмого мая.

Сегодня, девятого мая, во время утреннего облета квадрокоптер зафиксировал два очага тления внутри особо охраняемой природной территории, которые в настоящее время дотушивают инспекторы парка и специалисты авиалесоохраны.

Как сообщили в НП «Зигальга», после этого будет проводиться окарауливание пожара и вестись контроль за обстановкой.

Напомним, пожар в национальном парке начался четвертого мая. За пять суток огонь прошел площадь в 1024 гектара. Предположительно, возгорание началось из-за туристов-сплавщиков.