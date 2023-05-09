09.05.2023
В Челябинске состоялся концерт для ветеранов, участников СВО, военных и силовиков
09.05.2023
Пожар в нацпарке «Зигальга» локализован, осталось справиться с двумя очагами тления
09.05.2023
Мэрия сообщила об ограничении движения на проспекте Ленина с десятого мая
09.05.2023
Над Челябинской областью подняли Знамя Победы
09.05.2023
В Челябинске полным ходом идет ремонт трамвайных путей на Машиностроителей
09.05.2023
«Эй, ухнем»: Ирина Текслер представила жителям Челябинской области патриотический клип
Пожар в нацпарке «Зигальга» локализован, осталось справиться с двумя очагами тления
08.05.2023
К утру восьмого мая площадь активного горения в нацпарке «Зигальга» сократилась до 35 гектаров
07.05.2023
Погода способствовала уменьшению активного горения на территории нацпарка «Зигальга»
05.05.2023
Горит национальный парк «Зигальга»
20.04.2023
На Зигальге раньше обычного распустилась медуница
АФИША праздничных мероприятий ко Дню Победы в городах Челябинской области
05.05.2023
Впереди у южноуральцев - длинные выходные и праздничные дни
05.05.2023
Текслер: «Я прошу каждого: будьте осторожны и бдительны»
04.05.2023
Губернатор посоветовал южноуральцам окунуться в историю
04.05.2023
Попытка атаки беспилотников на Кремль не отменит Парад Победы на Красной площади
03.05.2023