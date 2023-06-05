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05.06.2023 14:19

Привокзальная площадь челябинского аэропорта преобразится

В Международном аэропорту Челябинска весной стартовал большой архитектурно-ландшафтный проект, в рамках которого на привокзальной площади будет высажено более 1700 деревьев и кустарников, цветы, установлены качели и лавочки. Работы планируется завершить к ноябрю этого года.

Такое масштабное благоустройство привокзальной территории, общей площадью в 2,4 га проводится впервые. Сумма, затраченная аэропортом на дизайн-проект и выполнение работ, составила 18,5 миллиона рублей. Работы ведутся одновременно в нескольких зонах: возле гостиницы, памятника МИГ-17, преображается парадный въезд, сквер, а также территория вокруг парковок.

Возле главного въезда в аэропорт с двух сторон от дороги высаживаются кедры, что придаст величественность въездной зоне. Чуть дальше высаживаются хвойные деревья и кустарники: ели и можжевельник. Можжевельник будет высажен плотной живой изгородью по ломаной зигзаговой линии.

Возле гостиницы будут установлены качели, на которых посетители смогут отдыхать в тени деревьев с видом на терминал. С другой стороны устанавливаются модульные лавочки с клумбой внутри.

Возле памятника самолета убрано старое ограждение, взамен него появится живая изгородь из стелющихся можжевельников и шаровидных туй. 

Территория за парковкой превратится в общественное пространство с небольшим сквером для отдыха посетителей аэропорта. «Здесь будет установлен бюст И.В. Курчатова и вокруг него расположена зона для проведения мероприятий, а также лавочки и качели. По периметру площадки появится живая изгородь из можжевельника и хвойных деревьев», – уточняет технический директор АО «Челябинское авиапредприятие» Денис Шипигусев

К зоне отдыха от терминала проектируется пешеходная дорожка, которая будет ограждена от проезжающих машин за счет изгороди из кизильника. Помимо высадки деревьев запланировано обустройство клумб и цветников одного тона.

аэропорт Челябинск
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05.06.2023 12:14

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В пятницу в Челябинской области – изнуряющая жара, местами дожди и грозы

01.06.2023 16:33

Аромат новой жизни: в Челябинской области в мае родились 2,6 тысячи детей и более тысячи семей

01.06.2023 15:59

Начал курсировать дополнительный пригородный поезд Челябинск – Троицк

01.06.2023 15:42

Минобороны РФ: Сорвана попытка киевского режима провести теракт против жителей Шебекино

01.06.2023 14:49

Михаил Скоков вручил семилетнему герою из Верхнеуральска грамоту министра МВД России

01.06.2023 14:47

С первого июня стартует эксперимент по использованию виртуальной соцкарты в транспорте

01.06.2023 13:54

Челябинцы жалуются на «бетон» в детских песочницах и просят речного песка

01.06.2023 13:48

Россияне не считают детство детей более счастливым, чем свое

01.06.2023 13:28

Челябинские власти пояснили ситуацию с озеленением улицы Академика Макеева

01.06.2023 13:17

Челябинскому тракторному заводу – 90 лет

01.06.2023 12:40

На станции в Троицке разлилось опасное химическое вещество