Привокзальная площадь челябинского аэропорта преобразится

В Международном аэропорту Челябинска весной стартовал большой архитектурно-ландшафтный проект, в рамках которого на привокзальной площади будет высажено более 1700 деревьев и кустарников, цветы, установлены качели и лавочки. Работы планируется завершить к ноябрю этого года.

Такое масштабное благоустройство привокзальной территории, общей площадью в 2,4 га проводится впервые. Сумма, затраченная аэропортом на дизайн-проект и выполнение работ, составила 18,5 миллиона рублей. Работы ведутся одновременно в нескольких зонах: возле гостиницы, памятника МИГ-17, преображается парадный въезд, сквер, а также территория вокруг парковок.

Возле главного въезда в аэропорт с двух сторон от дороги высаживаются кедры, что придаст величественность въездной зоне. Чуть дальше высаживаются хвойные деревья и кустарники: ели и можжевельник. Можжевельник будет высажен плотной живой изгородью по ломаной зигзаговой линии.

Возле гостиницы будут установлены качели, на которых посетители смогут отдыхать в тени деревьев с видом на терминал. С другой стороны устанавливаются модульные лавочки с клумбой внутри.

Возле памятника самолета убрано старое ограждение, взамен него появится живая изгородь из стелющихся можжевельников и шаровидных туй.

Территория за парковкой превратится в общественное пространство с небольшим сквером для отдыха посетителей аэропорта. «Здесь будет установлен бюст И.В. Курчатова и вокруг него расположена зона для проведения мероприятий, а также лавочки и качели. По периметру площадки появится живая изгородь из можжевельника и хвойных деревьев», – уточняет технический директор АО «Челябинское авиапредприятие» Денис Шипигусев.

К зоне отдыха от терминала проектируется пешеходная дорожка, которая будет ограждена от проезжающих машин за счет изгороди из кизильника. Помимо высадки деревьев запланировано обустройство клумб и цветников одного тона.