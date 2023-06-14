Профилактическое мероприятие «Мотоциклист» проведут южноуральские полицейские

В Челябинской области стартовало профилактическое мероприятие «Мотоциклист». Сотрудники органов внутренних дел региона с особым вниманием проверяют соблюдение правил дорожного движения водителями мототранспорта.

С наступлением летнего периода на дорогах увеличилось количество мотоводителей. Ночные заезды по улицам населенных пунктов создают дискомфорт для отдыхающих граждан и вызывают справедливое недовольство. С начала сезона в регионе зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия с участием водителей мототехники, в результате которых есть травмированные и погибший человек. В 16 авариях управлявшие мотоциклом участники дорожного движения признаны виновными. Из них пять человек не имели прав, а двое находились в состоянии опьянения.

На основе анализа аварийности и дорожной обстановки, а также в связи с поступающими обращениями от южноуральцев руководством ГУ МВД России по Челябинской области принято решение о проведении дополнительного профилактического мероприятия. К местам скопления мототранспортных средств приблизят маршруты патрулирования сотрудников органов внутренних дел.

В рейдах задействуются сотрудники различных подразделений полиции. Так, инспекторы ГИБДД буду выявлять нарушителей на дороге, участковые уполномоченные полиции обойдут владельцев мотоциклов для проведения профбесед о недопустимости нарушения правил дорожного движения. Кроме того, полицейские посетят автомастерские и иные места переоборудования мототранспорта и напомнят о недопустимости внесения изменений в конструкцию. При выявлении фактов эксплуатации автомототранспортных средств с несанкционированными изменениями в конструкцию к владельцам будут применяться меры административного воздействия.

Полицейские также посетят автошколы, где с учащимися проведут профилактические беседы, встретятся руководителями общественных организаций и лидерами мотоклубов по вопросам профилактики правонарушений среди участников дорожного движения.

Принимаемые меры направлены на недопущение дорожно-транспортных происшествий с участием автомототранспортных средств и создание комфортной среды для населения. Любителям езды на мотоциклах с прямоточным выхлопом предлагается устраивать заезды на территории специализированного комплекса «Трасса74», не нарушая «закон о тишине».

Для тех же, кто не соблюдает установленные правила и ревом мотора мешает людям отдыхать, сотрудники полиции напоминают об административной ответственности. Для удобства граждан реализована возможность оставить обращение через официальный интернет-сайт МВД России или отправить ссылку на фото-видеоматериалы, размещенные на видеохостинге «Рутуб», направив через официальное обращение с помощью сервиса Госавтоинспекции.