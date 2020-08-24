Прокуратура встала на защиту озера Аракуль, которое может гибнуть по вине чиновников

Каслинская городская прокуратура с привлечением специалистов министерства экологии Челябинской области провела проверку исполнения законодательства об охране вод МУП «Городское коммунальное хозяйство». Выяснилось, что незаконно использовали воду из озера Аракуль для обеспечения местного населения.

Прокуратурой было установлено, что МУП «Городское коммунальное хозяйство» первого октября 2019 года осуществляет деятельность по бесперебойному водоснабжению, водоотведению населения, объектов социального значения, производственных предприятий и юридических лиц Вишневогорского городского поселения. Источником водоснабжения является озеро Аракуль. Очищенные сточные воды отводятся МУП «Городское коммунальное хозяйство» в озеро Силач.

«В нарушение требований статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации МУП «Городское коммунальное хозяйство» решение о предоставлении водного объекта – озеро Силач в пользование с целью сброса сточных вод не оформлено, договор водопользования водным объектом – озеро Аракуль с уполномоченным органом не заключен. Кроме того, муниципальное предприятие, осуществляя деятельность по сбору и обработке сточных вод, заявку о постановке на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, в министерство экологии Челябинской области не подало», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Прокурором директору МУП «Городское коммунальное хозяйство» внесено представление. В отношении него также возбуждены дела об административных правонарушениях, которые направлены для рассмотрения в министерство экологии Челябинской области.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в конце июля экоактивисты из общественной организации «АнтиСМОГ» заявили, что памятник природы Челябинской области - озеро Аракуль - находится под угрозой исчезновения. Главная причина того, что уникальное озеро гибнет, состоит в том, что его сделали источником питьевой воды для небольшого поселка Вишневогорск, в котором проживает четыре тысячи 200 человек.

Данный населенный пункт расположен на берегу каскада Каслинских озер, вода из которых после прохождения через очистные сооружения вполне могла бы использоваться как питьевая. Еще один альтернативный источник питьевого водоснабжения - артезианские скважины.

Как сообщили общественники, администрация Каслинского района, зная, что озеро Аракуль отнесено к памятнику природы, нарушало закон и бесконтрольно выкачивало более полутора миллионов кубометров воды в год, в результате чего уровень водоема за десять лет снизился на два с половиной метра.