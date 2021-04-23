Провалившуюся на площади Революции плитку под качелями-балансирами заменят

В Советском районе Челябинска, в сквере на площади Революции, начаты работы по замене провалившейся тротуарной плитки, на которой были установлены светящиеся качели.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», качели-балансиры украсили главную площадь города в декабре 2020-го, перед Новым годом, однако в скором времени арт-объекты пришлось демонтировать, так как они оказались бракованными (конструкции вернули заводу-изготовителю).

Снова светящиеся качели появились в сквере в марте текущего года, но, увы, теперь под ними провалилась плитка, которую к настоящему моменту уже убрали и приготовили новую, которая, хочется надеяться, не подведет.