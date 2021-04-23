23.04.2021
За сутки умерло девять южноуральцев с подтвержденным ковидом
23.04.2021
В Челябинске продолжают разыскивать подозреваемого в убийстве хозяина магазина
23.04.2021
В 2021 году в Челябинской области откроют пять центров амбулаторно-онкологической помощи
23.04.2021
В Карабаше продлен режим «черного неба»
23.04.2021
В нацпарке «Зигальга» проснулись медведи
22.04.2021
Челябинцев приглашают на открытие летнего дрифт-сезона
Провалившуюся на площади Революции плитку под качелями-балансирами заменят
С добрым утром, Челябинск! Кондукторы. Роботы. Мысли вслух
22.04.2021
Челябинские власти рассказали, что ждет горожан 9 Мая
22.04.2021
Челябинский инженер предложил Наталье Котовой закрыть спуски в «подземелья» площади Революции арками
21.04.2021
В Центральном районе Челябинска замечен ряд несовершенств
21.04.2021
Верните удобный! Челябинский урбанист осудил власти за неудобный переход на Свободы
20.04.2021