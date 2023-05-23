Проверяющие минстроя отправились с проверкой в Чебаркуль

Комиссия министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области по поручению губернатора отправилась в Чебаркуль для проверки законности строительства многоквартирных домов на берегу одноименного озера. Ранее обращение жителей поступили к главе региона, руководителю Следственного комитета России и в министерство экологии области. Жители обратились по факту планируемой застройки на озере Чебаркуль.

«Алексей Текслер дал поручение Министерству строительства и инфраструктуры провести проверку соблюдения органами местного самоуправления градостроительного законодательства», - пояснили в минстрое области.

Проверяющие изучат документы, на основании которых на территориях вблизи озера запланировано строительство жилых домов.

Ранее жители Чебаркуля опубликовали видеообращение к губернатору Алексею Текслеру и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, в котором выступили против строительства 30 многоэтажных домов на берегу водоема. По их мнению, возведение микрорайона высушит озеро, а изношенные сети водоканала не справятся с увеличившейся нагрузкой.

«Прикрываясь развитием территории под туризм, ведутся работы под завод коммуникаций, под полноценный многоэтажный микрорайон. Озеро находится в критическом состоянии, убывает бешенными темпами, превращаясь в зловонное болото. Новый микрорайон окончательно убьет единственный питьевой источник города», – негодуют чебаркульцы.

По словам жителей сети водоканала и так изношены на 95%. «Кто учитывал необходимость этой застройки?», - задают вопрос люди.

Авторы обращения просят выделить средства для реанимации озера Чебаркуль и его притоков, а также запретить застройку на берегу озера многоэтажными домами.

«Также просим направить специалистов профильных ведомств для анализа правомерности документации по застройке на данной территории, так как, по нашему мнению, имеет место коррупционная составляющая отдельных лиц администрации и частного бизнеса. Жители города хотели бы видеть на этой территории не новый микрорайон, а место отдыха горожан в летний и зимний периоды, как это и планировалось ранее», - обращаются к губернатору жители.

В связи с жалобами жителей следственные органы проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 293 УК РФ (халатность).

В течение недели специалисты регионального Минстроя проведут анализ соблюдения законодательства о градостроительной деятельности и затем представят материалы проверки.