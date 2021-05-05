Ради природы и птиц: Виталий Безруков призывает заменить запуск воздушных шаров высадкой деревьев

Министерство экологии Челябинской области рекомендует ограничить массовый и бесконтрольный запуск воздушных шаров, светошаров, небесных фонариков при проведении на территории региона различных мероприятий и масштабных праздников.

«Подобные изделия наносят природе большой ущерб. Сдувшиеся гелиевые шары падают в водоемы и на землю, где их часто проглатывают рыбы и животные, что приводит к их гибели. В лентах от шаров легко могут запутаться и погибнуть птицы», - подчеркнул замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Также, по его словам, вредными для окружающей среды являются батарейки от световых шаров, поскольку в них содержатся магний, олово, ртуть, никель, свинец, кадмий и цинк. При разложении в природных условиях данные вещества попадают в почву и воду, причиняя непоправимый вред природе и здоровью человека.

Серьезную опасность представляют и «китайские фонарики». Их проволочный каркас смертельно опасен для небольших животных, попадающих в него, как в ловушку. Остатки проволоки могут попасть в пищеварительный тракт травоядных и буквально разорвать внутренности (это касается и домашнего скота).

«Запущенные в небо шары через десятки километров потом оказываются на территории парков, лесов, особо охраняемых природных территорий и могут стать причиной гибели животных и растений. Запуск китайских фонариков может привести к пожарам в лесах и населенных пунктах. Региональное министерство экологии поддерживает призывы экологов отказаться от массового запуска шаров, ставшего в последнее время традиционным, и предлагает рассмотреть более экологичные альтернативы. Например, высадка деревьев и цветов, изготовление и развешивание кормушек», - отметил Виталий Безруков.

Запуск воздушных шаров и небесных фонариков уже запрещен в ряде стран. Подобные инициативы существуют и в российских городах. Например, в Сочи, Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Самаре. Поддержали запрет также в Башкортостане и Северной Осетии.