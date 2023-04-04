Распустившиеся наставницы «заявили» об официальном окончании зимы на Зигальге

В национальном парке «Зигальга» (Челябинская область) распустились ветреницы, заявив об официальном окончании зимы.

Интересно, что цветы пробудились ото сна на две с лишним недели раньше, чем прошлой весной. В нацпарке объясняют это потеплением, вызвавшим быстрый сход снега у подножия хребта.

«О том, что свое название первоцвет получил от латинского «анемос», знают многие. Но у этого нежного цветка в разных местностях немало и народных имен. Например, веснуха, белая пролеска-перелеска, белоцвет и даже экзотические козорост, козелец, одномесячник, наставица и амбирка», - отмечают в национальном парке.

Также телеграм-канал «Зигальга News» рассказывает, что «вечером и в ненастье ветреницы закрываются, уберегая пыльцу от дождя и росы. А в ясный день с восходом солнца цветки широко распахнуты, и их белые звездочки хорошо заметны на безлиственных пока полянах».